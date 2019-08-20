Польша, Германия и Турция сократили импорт российского газа 8 20.08.2019, 19:06

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Потребность в российском газе снизили также Франция, Великобритания, Венгрия и Чехия.

Самые крупные покупатели российского газа в Европе ограничивают покупки этого сырья. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

«Польша, Германия и Турция в первом квартале этого года значительно сократили импорт голубого топлива из-за восточной границы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И Россия это чувствует», - отмечает Rzeczpospolita.

Газета приводит конкретные цифры: «В течение семи месяцев Россия отправила в Европу на 5% меньше газа, чем в прошлом году» и ссылается на выводы специалистов. «Эксперты обращают внимание, что это результат диверсификации поставок, как это имеет место в Польше, а также снижения темпа экономического роста и уменьшения потребления газа, например, в Германии».

Публицисты Ивона Трусевич и Томаш Фурман подчеркивают, что Польша уменьшила газовую зависимость от России. «Покупки газа из России в первом полугодии были на треть меньше прошлогодних и составили 4, 35 миллиардов кубометров в сопоставлении с 6, 04 милллиарда кубометров шестью месяцами ранее».

Потребность в российском газе снизили также Франция, Великобритания, Венгрия, Чехия. Меньшую заинтересованность в нем выражают и страны бывшего Советского Союза (кроме Беларуси). Больше всех сократил покупки Казахстан (с 2, 24 миллиардов кубометров до 1, 5 миллиарда кубометров)», - констатируют авторы публикации. Они также пишут о причинах, по которой Польша начала активные шаги по диверсификации газовых поставок. Первая - это невыгодный договор с «Газпромом» и не всегда честное соблюдение россиянами его условий. А главной причиной Ивона Трусевич и Томаш Фурман называют запуск в эксплуатацию газопорта в Свиноуйсце в 2016 году, который дал возможность увеличить поставки, в основном из США и Катара.

Rzeczpospolitа публикует также интервью с Петром Наимским - госсекретарем Канцелярии Председателя Совета Министров и уполномоченным правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры. По его словам, через три с небольшим года Польша будет получать газ в 100% из новых источников, от разных поставщиков и производителей.