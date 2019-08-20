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Белорусские суды переходят на полную аудио- и видеозапись судебных процессов

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  • 20.08.2019, 19:23
Белорусские суды переходят на полную аудио- и видеозапись судебных процессов

Об этом сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Белорусские суды с 1 января 2020 года переходят на полную аудио- и видеозапись судебных процессов. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, пишет БелТА.

«Мы с 1 января переходим на полную аудио- и видеозапись судебных процессов. Тогда, я думаю, многие проблемы, которые существуют сегодня в части оценки, демонстрации доказательств, будут сняты», — сказал Валентин Сукало.

Постепенно протоколы на бумажных носителях будут уходить в прошлое, все показания будут дословно зафиксированы, а значит, у сторон не будет возникать по ним замечаний и споров.

«И сами процессы будут проходить совершенно в другом режиме — режиме уважения к закону. Это будет дополнительный стимул для четкого проведения судебных процессов», — добавил председатель Верховного суда.


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