СМИ сообщили о крушении вертолета с россиянами в Греции 20.08.2019, 19:26

Вертолет налетел на кабели и упал в море.

На побережье греческого острова Порос разбился вертолет, на борту которого находились три человека, сообщает Афинское македонское агентство новостей. По данным агентства, двое пассажиров вертолета могут быть россиянами, они погибли. Эту информацию подтверждает портал lefimerida, передает РБК.

Вертолет налетел на кабели, по которым электричество поступает на остров с Пелопоннеса, после этого упал в море. На месте происшествия работают спасатели, тела всех трех человек уже извлечены из воды.

По данным агентства, вертолет следовал в афинский международный аэропорт им. Элефтериоса Венизелоса. Iefimerida пишет, это был частный вертолет Agusta A-109, пассажиры арендовали его. Портал также указывает, что двое россиян на борту были женщиной и ребенком.

После аварии остров Порос оказался обесточен, служба гражданской обороны попросила армию предоставить генераторы для подачи электроснабжения.

Посольство России в Греции обратилось к местным властям с просьбой прояснить сообщения, что в вертолете, упавшем в море, находились россияне, сообщил РБК пресс-атташе посольства Василий Гаврилов. «Мы продолжаем выяснять ситуацию и обратились к местным властям за помощью», — сказал он.