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Спецдокладчик ООН по пыткам уведомлен о ситуации с Петром Кучуро

  • 20.08.2019, 19:45
Спецдокладчик ООН по пыткам уведомлен о ситуации с Петром Кучуро

В 2019 году осужденный 30 раз подвергался разного рода взысканиям.

Преследования осужденного Петра Кучуро в ИК-15 и бездействие государственных органов по их прекращению вынудили его жену Людмилу Кучуро обратиться к спецдокладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания при поддержке Белорусского документационного центра, передает spring96.org.

Поводом для этого стало жестокое обращение с осужденным со стороны администрации исправительной колонии в лице начальника учреждения Алексея Лазаренко, целью которого было вынудить его прекратить жаловаться на произвол администрации.

Поначалу это выражалось в применении дисциплинарных взысканий в виде помещения в штрафной изолятор и помещение камерного типа (ПКТ) за незначительные проступки, препятствовании отправке жалоб и заявлений о предоставлении адвоката.

В 2019 году Кучуро 30 раз подвергался такого рода взысканиям, подолгу находясь в помещениях, в которых отсутствует надлежащее освещение, нормальные условия для сна и отдыха, полноценное питание, возможность получать медицинскую помощь, то есть фактически подвергался жестокому обращению.

Поскольку это не возымело действия, 21 марта осужденный был избит начальником колонии Лазаренко – тот нанесен ему пять ударов кулаками по различным частям тела с причинением телесных повреждений. В предоставлении медицинской помощи было отказано.

24 июля во время ознакомления с материалами дела о переводе в тюрьму Петр Кучура обнаружил в документах бритву. После этого Иван Игнатенко, временно исполняющий обязанности начальника ИК-15, в угрожающей форме склонял его к суициду.

В 2019 году у него вообще не было свиданий с родственниками, ему отказали в предоставлении его адвоката в судебное рассмотрение гражданского дела о его переводе в тюрьму. Администрация не выпускала из колонии письма Кучуры родственникам, а также его жалобы в различные государственные органы. Даже представители Общественной наблюдательной комиссии не были допущены увидеться с ним.

Перечисленные вопиющие нарушения со стороны начальника колонии №15 Лазаренко не расследовались должным образом, хотя Людмила Кучуро обращалась в различные инстанции: Управление Следственного комитета по Могилёвской области, Следственный комитет Республики Беларусь, Прокуратуру Могилёвской области, Генеральную прокуратуру Республики Беларусь, Администрацию Президента Республики Беларусь и Министерство внутренних дел Республики Беларусь. В удовлетворении всех жалоб было отказано.

В результате ей ничего не оставалось, как обратиться при поддержке правозащитников в международные органы, чтобы таким образом защитить право Петра Кучуро не подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, предусмотренное статьей 25 Конституции.


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