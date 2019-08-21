Из больницы, где оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, изъяли документы 21.08.2019, 17:20

С врачей, медсестер и санитаров взяли подписки о неразглашении обстоятельств оказания помощи.

Как передает «Эхо Москвы», об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на одного из сотрудников. По его словам, медики рассержены и напуганы.

В самой больнице провели дезактивацию, вокруг выкосили всю траву. Спустя два дня после этих событий, дозиметрический контроль не выявил доз радиации в больнице.

Ранее газета Moscow Times писала со ссылкой на источники, что медиков, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве ракеты 8 августа, не предупредили о радиации. Издание утверждает, что позднее в мышечной ткани одного из врачей обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137. Впрочем, власти это отрицают.

Результаты облучения могут проявиться через много лет, — сказал старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. Пастухов добавил, что теперь нужно регулярно проверять жителей Архангельской области из-за риска развития онкологии.

Между тем, местные власти сегодня заявили, что не видят причин для обследования жителей территории, расположенной недалеко от полигона, где произошел взрыв. Начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машинков сказал, что никаких отклонений в пробах воды и воздуха не нашли. «Все в норме, зачем мы будем обследовать людей, если нет причин для обследования?», — добавил чиновник.