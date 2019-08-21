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Россельхознадзор хочет усилить контроль за продукцией из Беларуси

  • 21.08.2019, 20:01
Россельхознадзор хочет усилить контроль за продукцией из Беларуси
Фото: tyt.by

Россельхознадзор усилит контроль предприятий, которые находятся в Брестской области.

Один из лидеров протеста против аккумуляторного завода под Брестом Дмитрий Бекалюк получил ответ на свое обращение в Россельхознадзор: он выражал обеспокоенность тем, что неподалеку от предприятия осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Российское ведомство пообещало усилить контроль над продукцией белорусских предприятий из Брестской области, передает tut.by.

Письмо Дмитрий Бекалюк отправил в конце июля. В своем обращении он сообщил, что, по его наблюдениям, недалеко от завода пасутся коровы, а также выращиваются и убираются сельхозкультуры — и его беспокоит «факт выращивания сельхозкультур, в том числе идущих и на корм коровам, дающим молоко, в том числе и для молочных предприятий брестского региона, вокруг территорий, подвергаемых с начала работы завода постоянному круглосуточному загрязнению тяжелым токсичным металлом [свинцом]». Свое письмо он направил в белорусские Минсельхозпрод, Минприроды, Минздрав, КГК, КГБ, Генпрокуратуру, ФСБ, Россельхознадзор и ряд крупных предприятий- производителей пищевой продукции Бреста и района. В обращении он попросил госорганы рассмотреть вопрос полного прекращения сельскохозяйственной деятельности вокруг аккумуляторного завода в радиусе не менее 3 км.

В начале августа активист получил ответ из Россельхознадзора. В документе за подписью замглавы ведомства Николая Власова сообщалось, что Россельхознадзор подготовил и направил в свои территориальные управления «указания с целью усиления лабораторного контроля над животноводческой продукцией, поступающей в адрес российских получателей с белорусских предприятий, которые находятся в Брестской области».

Дмитрий Бекалюк также получил ответ из белорусского Минсельхозпрода. В нем сообщалось, что в Беларуси действует жесткая трехступенчатая система контроля токсичных элементов, в том числе свинца, и сельскохозяйственные организации проводят производственный контроль свинца в сыром молоке, а молокоперерабатывающие предприятия осуществляют входной производственный контроль свинца в поступающем молоке и в готовой молочной продукции.

Кроме производственного контроля в системе Минсельхозпрода, следует из ответа, проводятся мониторинги в области ветеринарии в целях контроля безопасности в отношении продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

«Согласно аналитическим данным за 7 месяцев 2019 года, при проведении лабораторных испытаний продовольственного сырья, пищевой продукции и кормов, произведенных на территории Беларуси, образцы с содержанием свинца выше установленных норм не выявлены», — сообщалось в ответе из белорусского Минсельхозпрода.


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