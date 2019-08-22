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«Для защиты от радиации у них были только повязки»

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  • 22.08.2019, 8:10
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«Для защиты от радиации у них были только повязки»
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

В архангельской клинике рассказали новые подробности о взрыве под Северодвинском.

Меры защиты от радиации в Архангельской областной клинике были приняты с критическим опозданием, связанные с происшествием медицинские документы пропали, а обслуживание самих радиоактивных пациентов из района под Северодвинском проводилось врачами без должной подготовки. Это следует из публикации "Новой газеты", которой удалось поговорить с местным медиком и выяснить ряд подробностей произошедшего, пишет Newsader.

"Дезактивация мыльными растворами»

Как утверждается, шестерых пострадавших на взрыве 8 августа отвезли в две разные клиники: троих отправили в гражданскую Архангельскую областную клинику, а других доставили в расположенный неподалеку от этой больницы Центр им. Н.А. Семашко – учреждение, специализирующееся на работе с радиоактивными веществами.

По словам собеседника издания, сотрудники Центра "сразу определили дозы радиации у пациентов и произвели дезактивацию", используя в ходе работы костюмы химической защиты и респираторы. Совершенно иная ситуация сложилась в областной больнице: единственное, о чем доложили работающим там врачам – это то, что "произошел взрыв на военном полигоне, а больше ничего не знали", рассказал источник. Из-за этого первичные процедуры проходили без мер предосторожности: в отношении пациентов был задействован обычный алгоритм, который в последствии, как можно предположить, привел к необратимым последствиям.

Поскольку пострадавшие были осмотрены в приемном покое, позже пришлось проводить его полную дезактивацию: в больницу попал цезий-137 – побочный продукт ядерного распада урана-235. Лишь спустя час после приезда пострадавших было установлено, что его доза составляла 22 тысяч микрочастиц на 1 квадратный сантиметр. За это время больных успели провести через осмотр, компьютерную томографию и три операционных. После выявления у них бета-излучения их перевели обратно в приемный покой, где дезактивацию провели "силами врачей, санитарок и медсестер проводилась дезактивация мыльными растворами". "Для защиты у них были только обычные повязки", – цитирует газета своего информатора.

Всего в процедуре поучаствовало 57 врачей, из которых около 40 вынуждены были выйти на работу вне своей смены. Некоторые из них пожаловались на покалывания в области лица и рук.

Двое погибших

В ходе эвакуации в Москву, состоявшейся утром 9 августа, выжил только один человек: во время транспортировки в аэропорт двое погибли из-за слишком высокой дозы облучения. Вместе с выжившим их тела были доставлены в столичный Государственный медицинский центр имени А.И. Бурназяна.

После этого была проведена дезактивация архангельского медучреждения: военные выкосили растущую вокруг него траву, в то время как специалисты провели очистку внутренних помещений. По данным источника, зараженную радиацией ванну представители Минобороны "демонтировали и увезли с собой на КамАЗе". В последующие несколько дней дозиметрический контроль не выявил доз радиации в Архангельской областной больнице.

Впоследствии из областной больницы были изъяты все журналы, электронная документация, а с врачей, медсестер и санитарок взяли подписки о неразглашении обстоятельств оказания помощи, несмотря на фактическую незаконность таких мер, пишет издание.

Глава Минздрава руководил из аннексированного Крыма

По словам журналистов, "врачи клиники напуганы и рассержены" из-за целого ряда обстоятельств.

Во-первых, из восьми детекторов, входящих в Автоматическую систему контроля радиационной обстановки, сработали только шесть. Во-вторых, отсутствовала "качественная коммуникация между всеми участниками ликвидации последствий взрыва". Врачи винят в этом министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, который в тот период находился в отпуске в аннексированном Крыму. По данным источника, он "осуществлял руководство в критической ситуации по телефону, не зная деталей". В-третьих, военные оказались не готовы были признавать наличие радиации в Северодвинске".

Информация Newsader

Представленные "Новой газетой" данные полностью соответствуют информации, которую 11 августа со ссылкой на анонимный источник опубликовал Newsader.

"Работники санитарной авиации, участвовавшие в транспортировке из Северодвинска, не были ознакомлены с опасностью радиационного заражения. Аналогичным образом военные оставили в неведении персонал архангельской больницы, – говорится в нашем материале. – По этой причине местные врачи не осуществили противорадиационное обеззараживание, именуемое "дезактивацией", и проводили процедуры без надлежащих средств защиты от облучения, тогда как в Северодвинске, настаивает наш информатор, таковые имелись. Утром в пятницу пострадавших отправили в аэропорт – по всей видимости, для дальнейшей перевозки в Москву с целью дальнейшего помещения в государственный биофизический центр имени Бурназяна, который специализируется в том числе на вопросах радиационного заражения. В итоге, как сообщает наш собеседник, из троих человек вылететь в столицу смог только один: остальные погибли во время перемещения... Нейрохирурги, травматологи и реаниматологи областной больницы были вызваны в Федеральную службу безопасности, где их вынудили подписать документ о неразглашении сведений об инциденте".

Позже эти сведения были представлены в The Moscow Times. По данным издания, персоналу Архангельской областной больницы не сообщили о том, что доставленные в отделение лица, которые пострадали при взрыве на военном полигоне, были заражены радиацией. Как писала газета, желание пройти проверку в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна изъявила значительная часть персонала областного медучреждения – порядка 60 медиков из областной клиники. Как раз такое количество медиков, как следует из статьи "Новой газеты", принимало участие в обслуживании радиоактивных пациентов.

"Никакой угрозы»

8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался, как сообщало Минобороны, "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства.

Согласно Росгидромету, радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз. Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Власти заверяют, что в настоящее время фон нормализовался. Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения. В течение недели после катастрофы в России отключились четыре станции радиационного мониторинга, две из которых впоследствии вновь заработали.

Американские эксперты склоняются к тому, что Россия испытывала под Северодвинском крылатую ракету с ядерным двигателем. США закрыли аналогичный проект еще в 1960-е годы из-за его неэффективности и высокой радиационной опасности как для самих испытателей, так и для окружающей среды в целом.

Президент Владимир Путин, однако, отрицает факт радиоактивной угрозы. "Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских – мы серьезных изменений там не видим", – сказал президент России перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.


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