«Доза облучения в 1000 раз выше критической»: новые подробности взрыва в Северодвинске 14 22.08.2019, 17:10

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В Сети появилось фото выписки пострадавшего военного водолаза.

Наиболее пострадавший от облучения под российским Северодвинском пациент получил радиационное заражение, которое тысячекратно превысило смертельно опасную дозу. Об этом Newsader узнал от анонимного источника в медицинских кругах, знакомого с обстоятельствами происшествия. От него издание получило фотографии выписки из истории болезни этого человека. Речь идет о служившем по контракту военном водолазе. По данным информатора, он был одним из тех двух людей, которые погибли вскоре после того, как 8 августа были доставлены с военного полигона в Архангельскую областную клинику.

Из эпикриза следует, что мужчина, чьи личные данные нас попросили скрыть из уважения к тайне личной жизни, получил травмы нижних конечностей. По всей видимости, именно эта часть тела сильнее всего пострадала при взрыве. "Согласно данной выписке, пострадавший получил всю необходимую помощь на данном этапе эвакуации, то есть он не умер бы от травм. Но далее его забрали коллеги из военного ведомства", – заявил источник, добавив, что "анализы пациента в документе предоставляют сведения о резком воспалительном процессе". "Динамика этих показателей, к сожалению, уничтожена", – пояснил он.

По его словам, непосредственной причиной гибели пациента стал несовместимый с жизнью объем радиоактивного поглощения. Эти сведения не указаны в выписке: они стали известны источнику от дозиметриста Минобороны, который прибыл в медучреждение около в 19:00 – примерно через два часа после прибытия туда самих пациентов. Сделавший необходимые замеры специалист озвучил следующую информацию: один из пострадавших получил дозу в 9 тысяч Грэй, другой – 22 тысячи Грэй, третий – 30 тысяч Грэй. "Он сказал, что доза выше смертельной в 1000 раз", – заявил источник со ссылкой на дозиметриста.

Пациенты, информирует источник, оставались без необходимой медицинской помощи не менее трех часов, а сведения о том, что пострадавшие были заражены радиацией, военные сообщили уже после того, как раненые какое-то время провели в медицинском "стационаре". Между тем, указывает источник, представители Минобороны владели соответствующей информацией с самого начала.

Информатор назвал отсканированные страницы документа "единственными доказательствами" факта пребывания радиоактивных пациентов в региональной больнице. Остальные связанные с происшествием медицинские записи, по его словам, были изъяты российскими спецслужбами.

"Они (страницы эпикриза – прим.) сохранились случайно и не были уничтожены «органами». Данный человек получил самое сильное облучение из троих, и уже, по-моему, умер. Данный документ я предоставляю для доказательства наличия радиационной угрозы населению во время проведенных испытаний в Нёноксе, которое отрицается военными и областной властью", – говорится в сообщении, отправленном изданию.

По его сведениям, в медучреждении должны были сохраниться "прошитые" журналы отпуска наркотических препаратов с указанием соответствующих дат и времени. "Ни одна медсестра ни под какой угрозой не отдаст его на растерзание «товарищам» (спецслужбам – прим.), ибо это стопроцентная тюрьма", – отметил источник.

В больнице, сказал он, установлено множество видеокамер, однако ему неизвестно, что произошло с видеозаписями.

Источник обратил внимание на наличие в тот день других пациентов клиники, которых, по его словам, российские спецслужбы "не учли". Любой из них, сказал он, мог бы стать "свидетелем событий" и вправе теперь требовать разъяснений. Информатор указал, что "стационар в хирургическом корпусе составляет шесть лечебных этажей по 50-60 пациентов", каждого из которых могла затронуть радиоактивная угроза. "Простых больных никто не эвакуировал, лишь отменили плановые операции на пятницу и понедельник. А срочные операции шли как всегда", – сказано в письме информатор.

Значительная часть медицинского персонала тоже оказалась за пределами операции по засекречиванию событий. "В протоколе операции описана работа хирурга, но там присутствуют и работа операционной сестры, и бригады анестезиологов", – пишет источник.

Вместе с эпикризом он прислал фотографии, на которых, как утверждается, изображены три мешка с одеждой радиоактивных больных: вещи лежат на носилках во дворе больницы.

От военных он узнал, что эти предметы впоследствии были сожжены. Другой источник, специализирующийся в области ядерной физики, рассказал о том, что такой способ уничтожения радиоактивных предметов лишь ухудшает радиационную обстановку.

По данным источника, всех троих облученных пациентов впоследствии отправили в московский Государственный медицинский центр имени А.И. Бурназяна. Двое из них, как уже сообщалось, погибли в ходе транспортировки. Третий – наименее пострадавший от радиации – 12 августа по телефону связался с родными, рассказал информатор.

"Пациенты радиоактивны"

Накануне в беседе с журанилстами представитель руководства Архангельской областной больницы заявила, что главный врач клиники запретил разглашать информацию о событиях, которые произошли в медучреждении 8 августа.

11 августа издание Newsader со ссылкой на анонимный источник рассказывало о том, что работники санитарной авиации, участвовавшие в транспортировке из Северодвинска, не были ознакомлены с опасностью радиационного заражения. Аналогичным образом военные оставили в неведении персонал архангельской больницы. По этой причине местные врачи не осуществили противорадиационное обеззараживание, именуемое "дезактивацией", и проводили процедуры без надлежащих средств защиты от облучения. По данным издания, нейрохирурги, травматологи и реаниматологи областной больницы были вызваны в Федеральную службу безопасности, где их вынудили подписать документ о неразглашении сведений об инциденте.