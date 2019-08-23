Норвегия зафиксировала два взрыва под Северодвинском 23.08.2019, 20:08

Второй взрыв повлек за собой всплеск радиации.

Норвежский сейсмологический центр зарегистрировал два взрыва во время испытаний ракетного двигателя на военно-морском полигоне под Северодвинском Архангельской области России.

Об этом сообщает Reuters (перевод - «Новое время»).

Первый взрыв был зафиксирован сейсмическими мониторами и инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а второй — только инфразвуковой системой.

По данным норвежских ученых, второй взрыв произошел два часа спустя, и повлек за собой всплеск радиации. По всей вероятности, имел место взрыв на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе.

«Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации», — сообщила Reuters глава Норвежского сейсмологического центра Анне Стреммен Люкке.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что сообщения о втором взрыве являются дезинформацией, передает Интерфакс.

По его словам, президент РФ Путин «уже дал исчерпывающую информацию по данному вопросу, обнародовал абсолютно проверенные сведения».

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.

В день взрыва в Северодвинске зафиксировали «краткосрочное повышение радиационного фона». Уровень радиации был превышен в 4−16 раз.

Позже в госкорпорации Росатом сообщили, что во время происшествия на военном полигоне погибли пять сотрудников ядерного центра в Сарове.

После взрыва в районе Северодвинска станции мониторинга радиации в российских городах Дубне и Кирове перестали передавать данные.

Власти РФ объяснили это «проблемами со связью».

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.