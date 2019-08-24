Игра от белорусов стала одной из самых популярных в 55 странах мира 24.08.2019, 10:02

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Разработчики заявляют, что каждый день она приобретает по 700 тысяч новых пользователей.

Белорусско-британский разработчик Gismart выпустил мобильную игру, которая заняла первое место в рейтинге популярных игр в 55 странах, пишет tut.by.

Игра называется Cool Goal! Разработчики заявляют, что каждый день она приобретает по 700 тысяч новых пользователей. На момент написания заметки игра возглавляет топ бесплатных игр в магазине приложений от Apple для iOS и находится на шестой строчке в Google Play для Android-девайсов.

Вот как создатели описывают геймплей новинки: «Cool Goal! — это новый тип футбольной игры, которая проверяет навыки прицеливания, стрельбы и логики. Суть ее, как и в традиционной игре, — попасть мячом в ворота, выбрав правильную траекторию удара. На поле кроме игроков-оппонентов есть и другие препятствия, которые усложняются с прохождением уровня».