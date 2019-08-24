Как в Киеве праздновали День Независимости Украины 6 24.08.2019, 13:18

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В столице Украины прошли Шествие достоинства и Марш защитников Украины.

24 августа в столице Украины Киеве на Крещатике прошло Шествие достоинства, приуроченное к 28-му Дню независимости Украины.

В торжестве принял участие президент Украины Владимир Зеленский, его семья, руководство страны, а также родные и близкие погибших защитников украинской независимости, ветераны войны на востоке Украине и их дети, пишет liga.net.

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной сотни была объявлена общенациональная минута молчания. Прозвучали сто ударов колокола, которые подхватили другие города страны. Это, по замыслу ОП, будет символизировало сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни.

Фото: Reuters

Далее, согласно сценарию, под звук колоколов на Майдане Независимости был поднят национальный флаг. Военный хор исполнил гимн Украины а капелла.

Фото: Reuters

На Майдане также состоялся "музыкально-хореографический флешмоб: прозвучали знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполняли оркестры и известные музыканты".

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Кроме того, состоялось награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Завершились торжества праздничным шествием. После этого в 12:00 начлся марш защитников Украины с участием ветеранов.