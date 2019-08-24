Юрий Бутусов: Марш защитников Украины был мощнее любых танковых колонн 3 24.08.2019, 18:51

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Сегодня Киев был мировой столицей пассионарной энергии.

Об этом в «Фейсбуке» написал главный редактор украинского издания censor.net Юрий Бутусов:

- Все как всегда на Майдане. Там, где государство утратило инициативу, там гражданское общество выступило так грандиозно, что без сомнений, Марш защитников теперь навсегда станет главным событием Дня независимости.

Те, кто не потерял и никогда не потеряет веру, те, кто никогда не сложит руки, те, кто готов всегда встать в строй и сражаться - это было обыкновенное чудо.

Я уверен, что очень скоро придет время, и 24 августа на Хрещатике будут маршировать воинские колонны, и будет проходить выставка военной техники и выставки истории борьбы за независимость Украины.

Но вот это всемогущее людское море, объединенное патриотизмом, жертвенностью и безграничной любовью к Родине и ее символам - это самое замечательное, что есть в нашей стране.

Поток улыбок, дружеских объятий - без всякой полиции, без каких-либо проблем - потому что есть общая украинская душа, которая всех нас объединяет. Такого нет и не было в России, и сегодня мы еще раз показали друг другу, как далеко наше общество оторвалось от примитивной российской деспотии, сколоченной из омоновских дубинок.

Горжусь быть украинцем, не сомневаюсь, что наша свободная сила изменит все. Это и есть настоящая слава Украины.