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Архангельские врачи пожаловались на хаос в работе с радиоактивными пациентами

  • 24.08.2019, 20:26
Архангельские врачи пожаловались на хаос в работе с радиоактивными пациентами

Общее число специалистов, которые контактировали с радиоактивными пациентами, составляет 90 человек.

Число людей, пораженных радиацией в связи с ядерной аварией под Северодвинском, может оказаться гораздо больше. Об этом на условиях анонимности рассказали Би-би-си два сотрудника Архангельской областной клинической больницы, знакомые с обстоятельствами происшествия, пишет сайт newsader.com.

"Больше всего мы не хотим, чтобы не дай Бог, в следующий раз нам доставили не троих, а десятерых человек, и также скрыли бы информацию", – заявил один из них, объясняя свое желание выйти на контакт с представителями СМИ.

Они озвучили информацию, которую ранее распространила "Новая газета": шестерых пострадавших развезли в разные больницы. Троих отправили областную клинику и еще троих – в находящуюся рядом городскую больницу имени Семашко, где есть оборудование для лечения пострадавших от радиации. Через после прибытия пострадавших медики гражданской больницы поняли, что у раненых – лучевая болезнь.

"Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает – очень большая доза радиации", – рассказали они.

По словам собеседников, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать помощь раненым после того, как стало ясно о радиоактивном характере происшествия. Врачи решили самостоятельно принять меры защиты: они нашили респираторы в комплекте защиты экипажей вертолетов.

Происходящее один из собеседников Би-би-си описал как хаос.

В момент доставки пострадавших с полигона в приемном покое некоторое время оставались другие больные и поступали новые. Для общего посещения это отделение закрыли только через час. Когда выяснилось, что пациенты получили дозу радиации, врачи решили оставить их в операционной, чтобы остальная часть здания не была заражена. В результате они побывали только в приемном покое, коридоре и операционной.

9 августа в восемь утра пострадавших увезли в Москву, после чего в последующие три дня в этой части больницы провели дезактивацию, сказали два собеседника Би-би-си. О судьбе увезенных в столицу больных им ничего не известно.

"Наши санитарочки, им же совет был нужен, это простые деревенские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день - два дня. А они же все фонят, бета-излучение, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну кто-то хоть бы дал команду: ребята, стоять, не дотрагиваться", – возмущается один из собеседников Би-би-си.

По словам другого собеседника, персонал больницы испытал сильный стресс и находится в тяжелом психологическом состоянии из-за, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.

"Просто в депрессии ходят, жуткий стресс ощущался, это гнетущее состояние было у всех. Тебя просто взяли и бросили… И после этого на тебя вдруг наваливается это страшное ощущение, – рассказал собеседник Би-би-си. – Это полный беспредел со стороны нашего чиновничества".

После дезактивации военные забрали всю одежду пострадавших и положили на носилки, а также демонтировали ванну в приемном покое.

"Потому что она фонила так, что дезактивация ничего бы не изменила", – объяснил один из медиков.

Стопроцентной уверенности в том, что больница была полностью дезактивирована, у сотрудников областной больницы нет.

"Как вы можете представить себе обработку стола компьютерного томографа? Или операционный стол с этими железками? Это же когда гладкая поверхность, там все – вымыл? Вымыл! Все вроде сошло. А вот это, тут же элементарно, затек крови, затек мыльного раствора..." – сказал собеседник Би-би-си.

Часть оборудования, которое не подлежало деактивации, вывезли на военном грузовике, рассказал источник издания.

Вскоре после аварии ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава России сообщал, что специалисты Федерального медико-биологического агентства с 8-го по 16 августа в постоянном режиме обследовали 91 медицинского работника областной клинической больницы Архангельска. "В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности", – заверили в ведомстве.

По словам одного из собеседников Би-би-си, в Москву на обследование отвезли только 21 человека из 57, которые дежурили в тот день в больнице. Остальных обследовали в Архангельске. Это обследование было не всеобъемлющим и больше напоминало "профанацию с целью успокоить людей", утверждал источник издания. Результаты обследования медиков будут переданы им не лично в руки, а через структуры министерства здравоохранения области, сообщают собеседники Би-би-си.

По словам медиков, действия в случае радиоактивного заражения прописаны в разделе "Организация и тактика медицинской службы" (ОТМС) военно-медицинской службы. По их словам, медиков вместе с оборудованием можно было вызвать на место происшествия, обеспечив им надлежащую защиту.

"Первый кордон дезактивации должен быть – это очаг. Доза там может быть только уменьшена, невозможно полностью дезактивировать в очаге, естественно. Второй –– прилет вертолета в Васьково [аэропорт под Архангельском]. Третий кордон – перед шлагбаумом областной больницы, если уже решили [везти в нее]", – рассказал медик.

Если после этих мероприятий пациенты продолжали бы "фонить", их надо было бы отправить в больницу Семашко, где есть соответствующее оборудование, и туда бы прибыли бригады врачей из областной больницы.

"Это ОТМС, это азы, это знают все. И все было нарушено, ничего не было сделано из этого", – сказал источник Би-би-си.

Причины, по которым пострадавших на военном объекте повезли в гражданскую больницу, неизвестны. Неясно, кто принял такое решение, указывает издание.


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