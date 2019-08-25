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Ученые рассказали, какую пользу для здоровья приносят собаки

  • 25.08.2019, 19:16
Ученые рассказали, какую пользу для здоровья приносят собаки

Ученые провели интересное исследование.

Согласно данным длительного исследования Kardiozive Brno 2030, владение домашним животным может помочь сохранить здоровье сердца, особенно если это домашнее животное — собака, сообщает EurekAlert!.

В ходе исследования была получена базовая медицинская и социально-экономическая информация о более чем 2 000 жителей города Брно в Чехии, с января 2013 года по декабрь 2014 года.

В исследовании приняли участие 1769 человек, у которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний. У них оценили индекс массы тела, диету, физическую активность, статус курения, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и общий холестерин.

Исследование сравнивало показатели сердечно-сосудистых заболеваний владельцев домашних животных в целом с теми, кто не имел домашних животных. Затем авторы работы сравнили владельцев собак с другими владельцами домашних животных и теми, кто не имел домашних животных.

Люди, которым принадлежало какое-либо животное, чаще сообщали о большей физической активности, улучшенной диете и отличном уровне сахара в крови. Самые большие выгоды от наличия домашнего животного получали те, кто владел собакой, независимо от их возраста, пола и уровня образования. Владение домашними животными приводит к более физически активному образу жизни.

Наличие собаки может побуждать владельцев выходить на улицу, передвигаться и регулярно играть со своей собакой.

Наличие собаки также было связано с улучшением психического здоровья и меньшим восприятием социальной изоляции.


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