Ученые рассказали, какую пользу для здоровья приносят собаки 25.08.2019, 19:16

Ученые провели интересное исследование.

Согласно данным длительного исследования Kardiozive Brno 2030, владение домашним животным может помочь сохранить здоровье сердца, особенно если это домашнее животное — собака, сообщает EurekAlert!.

В ходе исследования была получена базовая медицинская и социально-экономическая информация о более чем 2 000 жителей города Брно в Чехии, с января 2013 года по декабрь 2014 года.

В исследовании приняли участие 1769 человек, у которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний. У них оценили индекс массы тела, диету, физическую активность, статус курения, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и общий холестерин.

Исследование сравнивало показатели сердечно-сосудистых заболеваний владельцев домашних животных в целом с теми, кто не имел домашних животных. Затем авторы работы сравнили владельцев собак с другими владельцами домашних животных и теми, кто не имел домашних животных.

Люди, которым принадлежало какое-либо животное, чаще сообщали о большей физической активности, улучшенной диете и отличном уровне сахара в крови. Самые большие выгоды от наличия домашнего животного получали те, кто владел собакой, независимо от их возраста, пола и уровня образования. Владение домашними животными приводит к более физически активному образу жизни.

Наличие собаки может побуждать владельцев выходить на улицу, передвигаться и регулярно играть со своей собакой.

Наличие собаки также было связано с улучшением психического здоровья и меньшим восприятием социальной изоляции.