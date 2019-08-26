Ученые выяснили, какая музыка повышает активность мозга 5 26.08.2019, 7:35

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Эксперимент провели в Северной Каролине.

Американские ученые из Медицинского центра "Уэйк форест" в Северной Каролине выяснили, что любимые мелодии повышают активность определенных участков головного мозга, а не прослушивание классической музыки.

К таким выводам команда исследователей во главе с нейрорадиологом Джонатаном Брудеттом пришла после изучения влияния музыки на связи различных частей мозга при помощи магнитного резонанса, сообщает kp.ru.

Сканирование провели 21 участнику эксперимента. Всем им дали прослушать сначала любимую, потом нелюбимую музыку. Выбор давался из пяти жанров: кантри, рэп, рок, классическая музыка и китайская опера. Эксперимент заканчивался прослушиванием любимой композиции участника.

Результаты исследования показали, что главное влияние на деятельность мозга оказывают предпочтения слушателей, а не стиль музыки, как полагали раньше.

Музыка воздействует на характер связей между областями мозга, отвечающими за мышление, эмпатию и самосознание. Связь становилась слабее при нелюбимой музыке и укреплялась при более приятных мелодиях. Самая прочная связь образовывалась при прослушивании любимых композиций.

Любимые композиции, как выяснили ученые, укрепляют связь между участками мозга, ответственными за слух, память и эмоциональное состояние.

"В некоторых случаях с определенной мелодией связаны какие-то воспоминания или эмоции. Такие ассоциации активируют еще больше частей мозга", — пояснил Брудетт.

В другом исследовании ученые из Северозападного университета установили, что улучшающая настроение музыка способствует креативному мышлению. Тревога снижает внимание и заставляет сосредоточиться.

Однако специалисты не рекомендуют использовать музыку в качестве фона при выполнении сложных задач. Вместо этого они советуют устраивать музыкальные минутки отдыха.