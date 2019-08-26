В воздухе под Северодвинском нашли радионуклиды стронция, бария и лантана 3 26.08.2019, 12:28

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Фото: Reuters

Росгидромет зафиксировал скачок уровня радиации.

Скачок уровня радиации, который 8 августа был зафиксирован в городе Северодвинске Архангельской области, связан с распадом радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана. Об этом сообщает Росгидромет.

Ведомство брало пробы воздуха и осадков в Северодвинске с 8 по 23 августа. Анализ этих проб показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов стронция, бария и лантана. Продуктами их распада являются радиоактивные инертные газы. Именно они, как ранее сообщал Росгидромет, стали причиной повышения уровня радиационного излучения в Северодвинске.

«В настоящее время в пробах… в Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась», — констатирует Росгидромет.

По официальной версии, 8 августа на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. При взрыве погибли не менее пяти человек.

Архангельские врачи, которые лечили пострадавших от взрыва, заявили, что их не предупредили о заражении пациентов радиацией. В организме одного из врачей после этого нашли цезий-137. Власти заявили, что он попал туда с пищей.

После взрыва под Северодвинском в России перестали передавать данные четыре станции мониторинга, действующие в России в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Позднее две из них возобновили работу.