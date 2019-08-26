В Польше зафиксирован самый низкий уровень безработицы с 1991 года 26.08.2019, 19:31

В июле уровень безработицы в Польше в июле составил 5,2%.

Такую информацию опубликовало Главное статистическое управление Польши (GUS). Таким образом, безработица в Польше в прошлом месяце была самой низкой с 1991 года, передает «Радио Польша».

По сравнению с июнем уровень безработицы снизился в июле на 0,1%.

Как сообщило Главное статистическое управление, число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, в июле составило 868,4 тыс. по сравнению с 877,1 тыс. человек в июне 2019 года.

В начале августа Министерство семьи, труда и социальной политики сообщило, что, согласно оценкам ведомства, уровень безработицы в июле составил 5,2%.

По оценкам аналитиков, опрошенных бизнес-отделом Польского агентства печати (РАР), уровень безработицы в прошлом месяце составил 5,3%.