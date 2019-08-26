Триумфальный пакт 3 Игорь Яковенко

26.08.2019, 20:24

2,655

Игорь Яковенко

Как позорную страницу истории власти РФ велели считать предметом гордости.

Если прежде пропаганда настаивала, что победой россияне обязаны полководческому гению Сталина, то, по новой версии, все решил его дипломатический гений

На 20-м году путинского руководства страной главные "смотрящие за прошлым" еще пристальнее всмотрелись в Пакт Молотова и Риббентропа и секретный протокол к нему и вынесли вердикт: не то что стесняться этого документа не стоит – им необходимо гордиться. Владимир Мединский прямо назвал это событие дипломатическим триумфом. А по версии RT, тайный договор "предопределил победу над нацизмом".

Трансформация прошлого

В день 80-летнего юбилея Пакта Молотова-Риббентропа 23 августа на сайте главного государственного информагентства страны РИА Новости вышла установочная статья министра культуры Владимира Мединского под названием "Дипломатический триумф СССР". Вопреки известной шутке сатирика Михаила Задорнова прошлое России становится все более предсказуемым. Эта предсказуемость неизбежна, если учитывать, что главными по прошлому становятся такие "историки" как министр культуры Мединский.

Приключения секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между Германией и СССР можно проследить по юбилейным датам этого документа, ставшего прологом к началу Второй мировой войны.

Первые полвека вплоть до 1989 года Советский Союз отрицал сам факт существования секретного протокола. Попытки Риббентропа и других главарей рейха на Нюрнбергском процессе построить свою защиту на основе ссылок на этот документ, в соответствии с которым рядом с ними на скамье подсудимых должны сидеть главари сталинского СССР, не были приняты во внимание, поскольку германский оригинал протокола был уничтожен во время бомбардировки Берлина в 1944, а советский оригинал был надежно заперт в сейфе Сталина.

Наличие секретного дополнительного протокола советская сторона впервые признала в 1989 году в полувековой юбилей со дня его подписания. В Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979–1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года" указано:

"6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР, эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несёт ответственности за этот сговор. 7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания “секретного дополнительного протокола” от 23 августа 1939 года и других секретных договорённостей с Германией. Съезд признаёт секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Протоколы не создавали новой правовой базы для взаимоотношений Советского Союза с третьими странами, но были использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств".

Прошло еще 20 лет, СССР распался, на смену Горбачеву и Ельцину пришел Путин, и в 2009 году, через 70 лет после появления секретного протокола, российское начальство пригляделось к нему и обнаружило, что ничего такого уж страшного в нем нет. А главное, что нет никаких оснований для сравнения сталинского СССР и нацистской Германии.

Произошло это в связи с резолюцией Европарламента "О дне памяти жертв сталинизма и нацизма", который с 2009 года весь мир отмечает 23 августа, в день подписания пакта Риббентропа – Молотова. Резолюция эта была принята не единогласно: 533 – "за", 44 – "против", 33 – "воздержались". Организатором противодействия этой резолюции была российская делегация, которая заявила, что Европарламент своей резолюцией "оскорбил всех россиян" сравнением Сталина с Гитлером. Госдума и Совет Федерации также осудили Европарламент и Парламентскую ассамблею ОБСЕ, принявшую в том же 2009 году резолюцию "Воссоединение разделенной Европы", в которой сталинизм и нацизм в равной мере обвиняются в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Путин тогда тоже очень возмущался и заявлял, что сталинизм и нацизм ни в коем случае нельзя сравнивать и ставить рядом.

Пакт как "жертва перестройки"

Прошло еще 10 лет. Путинскому режиму пошел 20-й год. По мере трансформации путинского режима от мягкого авторитаризма в сторону мягкого тоталитаризма вполне предсказуемо менялось прошлое России и соседних с ней стран. На 20-м году своего пребывания у власти Путин, например, обнаружил, что Грузия одно время входила в состав Абхазии. А главные смотрящие за прошлым еще пристальнее всмотрелись в Пакт и секретный протокол к нему и вынесли вердикт момента: нам не то что стесняться не надо этого документа – им необходимо гордиться! Самый главный смотрящий за прошлым Владимир Мединский так прямо и заявил: триумф это. Дипломатический.

Пакт Молотова – Риббентропа министр культуры РФ Мединский объявил "жертвой перестройки" и назвал "серьезной ошибкой властей СССР на идеологическом фронте" то, что они скрывали дополнительный протокол к Пакту, вместо того чтобы гордиться им.

Косвенно упрекнув Сталина за излишнюю застенчивость, министр Мединский привычно обрушился на вождей перестройки за очернение российской истории. "Апофеозом стало истеричное шельмование "пакта" Съездом Народных депутатов в 1989 году", – гневно восклицает министр.

Дежурно заклеймив "фальсификаторов и очернителей", министр Мединский перешел к своему любимому жанру фолк-хистори. А точнее, к смежному с ним жанру альтернативной истории. Он принялся фантазировать на тему "а что бы было, если бы Сталин не договорился с Гитлером о разделе Европы". И тут воображение Мединского рисует ужасные картины. Финляндия захватывает весь русский Север до Урала. Япония объявляет нам войну, и СССР воюет на два фронта. Англичане захватывают нефтяные промыслы в Баку. Гитлер объявляет нам войну на два года раньше. А главное, оккупация Западной Украины и Белоруссии – это, оказывается, акт величайшего гуманизма.

"Красная Армия по сути уберегла от фашистов Западную Украину и Беларусь, спасительно отодвинув на запад и нашу границу", – пишет Мединский. Убийца и насильник объясняет, что совершил не преступления, а благодеяние, поскольку если бы он не изнасиловал и не убил жертву, это мог бы сделать кто-нибудь другой. В этом же жанре альтернативной истории знаменитое: "Если бы мы не забрали Крым и Севастополь, там уже стояли бы войска НАТО".

Другие присматривающие за прошлым идут еще дальше Мединского. "Советский Союз имел бы очень мало шансов выстоять в Великой Отечественной войне, если бы в 1939 году не подписал с Германией договор о ненападении, заявил в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов".

Это уже иная версия прошлого. В предыдущей нам рассказывали, что победой мы обязаны великому полководческому гению Сталина, а сегодня уже выясняется, что все решил его дипломатический гений.

Такой же версии придерживается Святослав Князев, автор большого материала, опубликованного на RT под заголовком "О том, как пакт Молотова – Риббентропа предопределил победу над нацизмом". В этой агитке довольно много лжи. Особенно забавно про то, что "советско-германский договор о ненападении стал последним из целой серии подобных документов, заключённых европейскими странами в 1930-е годы. Близкие по содержанию документы были ранее подписаны Германией с Польшей, Великобританией, Францией, Эстонией и Латвией".

Это классика жанра: "Не мы такие – мир такой". Среди десятка договоров 30-х годов действительно есть два – Мюнхенский сговор и Антикоминтерновский пакт, которые так же, как и пакт Молотова – Риббентропа, были не просто мирными соглашениями, что нормально, а касались судьбы третьих стран. Но в отличие от пакта Молотова – Риббентропа, Англия и Франция просто сдали Гитлеру Чехословакию, а не делили награбленное, как Сталин и Гитлер. То есть Чемберлена и Даладье можно справедливо упрекнуть в трусости и предательстве, а Сталин и Гитлер провели совместную операцию по совместной оккупации и грабежу чужих территорий.

Причины разворота

"В России историю следует издавать в виде блокнота, в котором легко изъять любую страницу и заменить ее новой". Эти слова лауреата Пулитцеровской премии Гаррисона Солсбери, который работал в СССР в годы Второй мировой войны, и после ее окончания могут служить эпиграфом к большинству публикаций в российских медиа, касающихся истории нашей страны. Впрочем, с тех времен в механизме трансформации прошлого произошли существенные изменения. В СССР история подгонялась под идею светлого будущего, а в путинской России фальсификации прошлого все больше служат для оправдания настоящего.

Перестройка с ее "новым мышлением" была неосознанной и во многом непредумышленной попыткой избавиться от имперской болезни. Поэтому пакт и секретный протокол в то время были осуждены.

Одна из идеологических основ путинского режима – это сохранение и воспроизводство империи. Поэтому пакт Молотова-Риббентропа, имеющий абсолютно имперский характер, сегодня не просто оправдывается, но и безудержно восхваляется. Восхваляя Сталина с его предвоенным разделом Восточной Европы, Путин тем самым восхваляет себя за Крым, за Чеченскую войну, за Приднестровье, Грузию, за Сирию и за войну на Донбассе.

Игорь Яковенко, republic.ru