Foreign Policy: Советник Трампа по национальной безопасности едет в Беларусь 4 26.08.2019, 22:02

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Джон Болтон

Джон Болтон может прилететь в Минск уже на этой неделе.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ближайшее время - возможно, даже на этой неделе - посетит Беларусь.

Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

«Болтон прекрасно понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может включать в себя какие-то замыслы в отношении Беларуси», - сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине.