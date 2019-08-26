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Foreign Policy: Советник Трампа по национальной безопасности едет в Беларусь

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  • 26.08.2019, 22:02
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Foreign Policy: Советник Трампа по национальной безопасности едет в Беларусь
Джон Болтон

Джон Болтон может прилететь в Минск уже на этой неделе.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ближайшее время - возможно, даже на этой неделе - посетит Беларусь.

Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

«Болтон прекрасно понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может включать в себя какие-то замыслы в отношении Беларуси», - сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине.


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