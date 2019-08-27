Андрей Санников: Визит Болтона - это явный шаг в поддержку независимости Беларуси 10 27.08.2019, 14:03

3,726

Андрей Санников

Наша страна стратегически важна для безопасности в регионе и мире.

Американское издание Foreign Policy сообщило о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Беларусь в ближайшее время — возможно, даже на этой неделе.

Анонс визита «вашингтонского ястреба» в Минск стал неожиданностью и породил множество версий в СМИ.

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников.

- Чем вызван визит советника президента США? Какие цели может преследовать Белый дом, направляя Болтона в нашу страну?

- Действительно, Беларусь давно не посещал американский представитель такого уровня, но я хотел бы прежде всего отметить, что это не отдельный визит в Беларусь — это визит в Украину, Молдову и нашу страну.

То есть, по крайней мере три страны запланировано посетить во время этого визита.

И это уже задает сам формат разговоров: потому что Беларусь явно выпадает из контекста развития стран региона. Я бы прежде всего отметил, что в Украине и Молдове есть выборы. В результате выборов ситуация там развивается, в результате выборов там происходят положительные изменения, несмотря на множество проблем, которые существуют в этих странах.

А в Беларуси — последней диктатуре Европы — время застыло. Это важно, чтобы понимать контекст визита Джона Болтона.

В то же время Беларусь важна для интересов США. Я думаю, что в любом случае визит Джона Болтона в Минск следует приветствовать.

Я бы связал этот визит с недавним докладом американской корпорации RAND, влиятельного в США аналитического и стратегического центра, о мерах по сдерживанию России. Если вспомнить, там впервые, неверное, Беларусь назвали важнейшим геополитическим фактором в регионе.

Кроме того, там было указано, что наибольшее положительное влияние на регион окажет либерализация и демократизация Беларуси. В докладе говорилось об издержках этого процесса, но говорилось именно о важности этого и о том, что может сделать не «поддержка стабильности», на чем настаивает Лукашенко, имея в виду свой режим, а именно демократизация.

С этой точки зрения, я думаю, и стоит рассматривать визит Джона Болтона в Минск.

- Визит Болтона — это прежде всего сигнал кому: Кремлю, белорусской оппозиции или Лукашенко? Какой контекст наиболее важен?

- Давайте продолжим логику того, о чем говорилось выше. Если визит Болтона в Украину и Молдову вызван развитием ситуации в положительную сторону, то визит в Беларусь вызван опасностью, которую представляет сегодня наша страна при Лукашенко для региона и мира.

Посмотрите, что произошло за последнее время. Во-первых, появились сведения о том, что Беларусь значительно повысила свою военную мощь. И эту военную мощь Беларусь повысила за счет поставок из России ракетных комплексов С-400, современных истребителей Су-30СМ.

Второе: Россия строит на территории Беларуси атомную электростанцию. При этом происходят с пугающей частотой ядерные аварии на территории самой России. Так, Северодвинск стал крупнейшей мировой ядерной катастрофой из-за наплевательского отношения России к вопросам безопасности. Если говорить о безопасности региона, то здесь должна учитываться не только военная, но и технологическая составляющая.

И готовность Лукашенко полностью сотрудничать с Россией и в военной области также не может не заботить США. После того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое существование, стали поговаривать о планах Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси.

Я думаю, что визит Болтона вызван как раз опасностью развития ситуации в регионе и подрывом Россией нашей независимости, в том числе и с помощью Лукашенко.

А кого этот визит «будет пугать» или «не будет пугать» — это дело второстепенное. Я думаю, что визит Болтона стоит рассматривать как явный шаг в поддержку независимости Беларуси, попытку разобраться в тех угрозах, которые исходят с территории Беларуси из-за военного и технологического сотрудничества с Россией и из-за давления РФ на нашу страну, которое в последнее время усилилось.

Я думаю, что судить надо будет по итогам визита, но пока я вижу, что здесь работает фактор того, что Беларусь становится важным стратегическим пунктом. Этот фактор важен для нас и он положительный.

- Какие последствия может иметь визит Болтона в Минск для нашей страны и региона?

- Во-первых, хочу сказать о практических последствиях: я думаю, что вскоре после визита будет возобновлена в полном объеме деятельность американского посольства. То есть, вопрос с приездом посла будет решен. Приезд посла США в Беларусь будет означать, что внимание к нашей стране не будет ослабевать.

Зная стиль Болтона, не уверен, что можно ждать публичных высказываний в отношении прав человека и демократии в Беларуси, но думаю, что эти вопросы будут в повестке дня его встреч в Минске.

Джон Болтон известен своей жесткой линией как советник президента США по национальной безопасности по отношению к диктаторам. Можно вспомнить, что он наиболее последователен в отстаивании демократических преобразований в Венесуэле и в своей критике друга Лукашенко, диктатора Николаса Мадуро.

Я думаю, что в любом случае диалог после визита пойдет немного по-другому. Вопросы безопасности для американцев прояснятся и будет появляться понимание того, как будет развиваться ситуация в Беларуси.

Очень важно, что Джон Болтон приезжает накануне избирательного цикла, где вся машина Лукашенко готовится к очередным фальсификациям. Ему, конечно же, наговорят с три короба о «самых демократических выборах», но возможность проверить у США появится очень скоро.

Я надеюсь, что это понимание США ситуации в нашей стране будет идти в сторону поддержки демократии, обеспечения прав человек и в конечном итоге — проведения в Беларуси честных и демократических выборов.