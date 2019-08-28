Американский специалист: Мы обязаны знать правду о взврыве под Северодвинском 1 28.08.2019, 17:31

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Российские власти делают противоречивые заявления.

Со момента аварии на севере России с выбросом радиации и гибелью семи человек прошло уже почти три недели, однако российские власти публикуют минимум данных о том, что произошло в Двинском заливе. Они также публикуют ограниченные данные о радиоактивном облаке, которое образовалось после взрыва – опровергая первоначально сделанные российскими военными заявления о том, что никаких выбросов радиации не было. Тем временем российские дипломаты отбиваются от международной критики в связи с опасным инцидентом, пишет «Голос Америки».

26 августа Росгидромет опубликовал сообщение, подтверждающее предположения западных наблюдателей и экологов о том, что взрыв экспериментального вооружения в Двинском заливе привел к образованию радиоактивного облака. Наличие в этом облаке следов распада «изотопов бария, стронция и лантана», по мнению специалистов, является признаком того, что взрыв привел к выбросу газов из ядерного реактора, который может быть частью двигательной установки крылатой ракеты «Буревестник» - той самой, о создании которой президент России Владимир Путин говорил в 2017 году.

Российские власти, включая самого Владимира Путина, сделали за последнее время несколько заявлений, призванных убедить россиян, а также соседей России и международные организации, что ничего опасного не случилось. Экологи говорят, что в это невозможно поверить: взрыв, в результате которого произошел выброс радиации, случился в море, и морские организмы – рыбы и водоросли – в результате происшествия могли стать опасными для людей.

Тем не менее, представитель России при международных организациях в Вене Алексей Карпов, выступая в Вене на заседании Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), иронизировал на эту тему, заявив, что повышение уровня радиации 8 августа было «эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба».

По словам российского представителя, «ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет».

С этим категорически не согласны представители российского отделения международной экологической организации Greenpeace, в заявлении которой от 26 августа говорится: «Согласно публикациям прессы, взрыв произошёл в воде на небольшой глубине под понтоном, поэтому необходима информация о попадании радионуклидов в море (Двинская губа Белого моря) и возможных рисках накопления радионуклидов в морепродуктах (например, рыбе, ламинарии и т.п.)».

Руководитель проекта энергетической программы Greenpeace-Россия Рашид Алимов говорит: «Главное наше наблюдение - заявления властей были достаточно противоречивыми, никто не давал полной информации. И ее так и нет».

«С самого начала мы знаем, что люди в Архангельской области скупали препараты йода в аптеках. Потом Нёноксу то эвакуировали, то не эвакуировали. Потом Росгидромет говорил, что это инертные благородные газы. И были официальные заявления о пробах, которые показывают, что все хорошо, без каких-либо деталей. Как раз это и вызывает недоверие. Они сами решают, о чем говорить, они также решают не давать никакой детальной информации, и не объяснять, почему они решили, например, что это все для населения неопасно» - считает эколог.

Рашид Алимов напоминает, что некоторые из вызывающих беспокойство деталей произошедшего официальные органы вообще не комментируют: «Минздрав написал пресс-релиз, в котором было написано, что никаких радиоизотопов в организмах врачей выше пределов нормы не обнаружено. А потом появился пресс-релиз правительства Архангельской области, что цезий 137 был все-таки обнаружен в организме врача, но его связывают с пищей. А публикации, которые говорили о том, что в больнице проводилась дезактивация - на это официальные заявления вообще ничего не отвечают».

По словам сотрудника Greenpeace-Россия, организация обратилась в Роспотребнадзор и Росгидромет за разъяснениями: «Пока мы получили ответ от Роспотребнадзора, в котором они говорят, что происшествие было незначительным, и что имеется заключение научного института на этот счет. Но никаких деталей больше в этом ответе не было, и мы запросили прислать нам это заключение. Сейчас мы ждем и надеемся, что нам все-таки такое заключение пришлют. Вряд ли оно какое-то секретное».

Правозащитница и эколог Надежда Кутепова хорошо знает о том, как российские власти скрывают информацию о ядерных инцидентах: она долгое время отстаивала права пострадавших от выбросов радиации на предприятии «Маяк» в Челябинской области. за что саму активистку и ее организацию травили, в конце концов объявив «иностранным агентом». Кутепова, получившая политическое убежище во Франции, рассказывает, как россияне могут потребовать соблюдения своего права на радиационную безопасность:

«Закон возлагает ответственность по реагированию на МЧС и органы здравоохранения. Соответственно, информация о загрязнении должна быть, с моей точки зрения, получена из этих органов. В Конституции России есть статья 29, на основании которой каждый гражданин имеет право получать и распространять информацию. На основании этой статьи граждане, проживающие на этой территории, могут обратиться за защитой своих прав на информацию. Также можно сослаться на статью 7 Закона о государственной тайне, которая говорит, что информация о чрезвычайных происшествиях, угрожающих безопасности граждан, и о состоянии экологии, не подлежит засекречиванию».

Надежда Кутепова рассказывает, что в ответственности того или иного ведомства за произошедшее разобраться нелегко: «За территорию и ситуацию на ней отвечают сразу несколько ведомств, и с моей точки зрения, чем больше ведомств, тем сложнее найти правду. Это - Министерство обороны, которое проводит испытания, Росатом, который в них участвует, это МЧС, которое должно быть готово к данной ситуации, и Министерство здравоохранения. У каждой из этих организаций есть соответствующие функции, но, исходя из имеющегося у меня опыта, к сожалению, очень часто в этих организациях правая рука не знает, что делает левая. Поэтому в момент возникновения чрезвычайной ситуации ведомства бывают к ним не готовы, что мы и увидели».

Минобороны и Росатом, констатирует правозащитница, как правило, не намерены раскрывать сведения, связанные с работами по испытаниям новых вооружений: «У людей, участвующих в подобных операциях, как правило, оформлен допуск к государственной тайне задолго до того, как они начинают эти работы. Но, собственно, закон на них и не возлагает обязанность предоставлять гражданам такую информацию. Их задача - проводить эксперименты и охранять государственную тайну».

Надежда Кутепова, узнав о том, что врачу в Архангельске, получившему радиоактивное заражение, его начальство сказало, что он просто наелся морепродуктов с радиацией, вспомнила, что уже слышала нечто подобное: «Это стандартный прием, который используют ученые института Бурназяна (Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, занимающийся радиационной безопасностью и ядерной медициной – прим.), которые многие годы работают на территориях, подверженных загрязнению радиацией в Челябинской области. Я неоднократно видела ответы из этого института людям, у которых хромосомная аберрация превышена в несколько раз - в них, например, было написано, что это потому, что те болели туберкулезом и делали рентгеновский снимок. Очень знакомый подход».

Специалисты в США были всерьез растеряны, столкнувшись с закрытостью России по поводу инцидента 8 августа. Заместитель директора неправительственной программы Open Nuclear Network Мелисса Хэнэм (Melissa Hanham) в своем комментарии назвала временное отключения четырех российских станций наблюдения ОДВЗЯИ очень беспокоящим событием:

«Это очень подозрительно, что станции на российской территории были отключены, и очень разочаровывает то, что российские власти могли пытаться скрыть эти данные, потому что Россия должна быть озабочена не только вопросами безопасности, но и проблемой здоровья людей. Возможно, что они это сделали потому, что некоторые из этих изотопов распадаются очень быстро, и мы не успеем получить информацию о них, и если неизвестен состав этих изотопов, их сочетание, то не станут известны и военные секреты, связанные с их появлением. Тем не менее, что-то все равно можно обнаружить, хотя эта информация будет не такой полной, как могла бы быть».

Мелисса Хэнэм уверена, что в конце концов радиационный шлейф будет обнаружен: «Даже если они выключили станции в России – те, которые могли бы зарегистрировать шлейф радиации – эта радиация продолжит распространяться, и станции за пределами России ее обнаружат. У России самая большая в мире территория, но в конце концов, когда этот шлейф пересечет ее границу, он будет замечен станциями в других странах. После того, как Северная Корея произвела подземное испытание ядерного устройства в 2006 году, некоторые изотопы проникли наружу через туннель и были обнаружены станцией в Канаде. Это было положительным знаком, указывавшим на то, что система обнаружения работает, и с тех пор было построено много подобных станций».

Замдиректора Open Nuclear Network отмечает, что для «помимо станций, у некоторых стран – США, Китая и других – есть воздушные средства обнаружения радионуклидов, но если воспользоваться ими для выяснения состава радиационного шлейфа еще над территорией России, то это будет уже акт шпионажа».

«Нет какого-то механизма принуждения страны к тому, чтобы она раскрывала подробности таких происшествий: в правилах МАГАТЭ говорится, что даже при происшествии на ядерном реакторе страна может информировать о подробностях, но не обязана это делать. Предполагается, конечно, что любое ответственное правительство обязано беспокоиться о безопасности как своих граждан, так и людей, живущих в соседних странах» - рассказывает специалист по ядерной безопасности.

Мнение о том, что российские власти в случае со взрывом ракеты с ядерным компонентом ведут себя безответственно, разделяет и эксперт организации Arms Control Association Кингстон Риф (Kingston Reif): «Россия продемонстрировала очень разочаровывающее и, по моему мнению, неприемлемое отсутствие прозрачности в случае этого взрыва. То, что Россия рассказывала по поводу этого взрыва, менялось со временем и не выглядело цельным. Российские власти несут обязательства перед своими гражданами, особенно перед теми, кто живет в непосредственной близости от места взрыва. Прятаться при этом за заявления о национальной безопасности не следует».

Кингстон Риф уверен, что «российские граждане имеют право на точное знание о том, чем им грозит взрыв 8 августа, и это – самое важное, они должны требовать от властей, чтобы им сказали правду».

По мнению эксперта по ядерному оружию, оснований для того, чтобы считать инцидент результатом испытаний ракеты «Буревестник», достаточно: «Спустя небольшое время после взрыва ученые по спутниковым снимкам из открытых источников собрали данные воедино и смогли установить картину произошедшего, в том числе и располагая данными от предыдущих испытаний той ракеты, которая на Западе называется Skyfall. Поэтому предположение, что это был именно Skyfall, вполне заслуживает доверия».

Отключение станций ОДВЗЯИ, убежден Кингстон Риф, лишь усложнит для России ее попытки проводить секретные и опасные испытания: «Факт того, что они отключили станции, вынуждает другие страны, наряду с использованием открытых источников, увеличить внимание к разведданным. Конечно, этот факт также дает дипломатам из разных стран возможность более обоснованно задавать вопросы российскому МИДу. Реакция России, к сожалению, укладывается в уже давно наблюдаемую схему отрицания правды. Но нынешние технические возможности делают такое поведение довольно дорогостоящим».