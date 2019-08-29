закрыть
29 августа 2019, четверг, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Врач из Архангельска: Обращение с нами один в один напоминает Чернобыль

1
  • 29.08.2019, 16:10
  • 2,269
Врач из Архангельска: Обращение с нами один в один напоминает Чернобыль
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Российские медики рассказывают новые подробности о последствиях взрыва под Северодвинском.

"Спустя три недели после серьезной аварии на военном полигоне на Севере России Кремль молчит о ее причинах и последствиях. (...) При этом появляется все больше неофициальной информации - от возмущенных врачей в Архангельске. В местную областную больницу доставили трех пострадавших, не предупредив врачей о радиоактивном заражении", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод — inopressa.ru).

Журналисты издания Кристиан Эш и Александр Чернышев побеседовали с одним из врачей больницы, пожелавшим остаться анонимным.

"Пациенты были доставлены в половине пятого вечера авиационной спасательной службой нашей больницы. Трех мужчин в возрасте около 30 лет или моложе. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого, думаю, перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни. (...) Всем троим необходимо было провести операцию", - рассказал собеседник издания.

"Никто в больнице не работал в защитных костюмах. В приемном покое пациентов отчасти осматривали голыми руками, - подчеркнул врач. - В операционной также использовались только обычные медицинские маски и только если этого требовала ситуация. Не поступало прямых указаний о том, что эти пациенты заражены радиацией. При этом врач, который был вместе со спасательной службой на месте аварии, указал вышестоящим на такую возможность, но информацию не передали дальше".

"Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тыс. микрорентген в час. Пациентов увезли из операционного зала обратно в приемный покой и по очереди мыли их в ванной. Ванна потом была настолько заражена, что позднее военные ее вообще демонтировали. После того, как пациентов помыли, было еще раз проведено измерение и все-таки принято решение об операции", - сказал врач.

"После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт - и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей. Кроме того, в интернет попало врачебное заключение по одному из пациентов. У него было 25 тыс. лейкоцитов в микролитре крови, при максимально допустимом значении в 10 тыс. Это огромная цифра. Эти двое погибли от последствий острой лучевой болезни", - подчеркнул он.

По словам врача, трех других пострадавших отправили в больницу Семашко. "Но перед этим их дезактивировали. Почему этого не было сделано в нашем случае? И почему вообще пострадавших на военном полигоне отправили в гражданскую больницу?", - задается вопросами врач.

"На следующий день пришли из ФСБ и взяли подписку о неразглашении тайны со всех, кто как-то был задействован. В пятницу была изъята вся медицинская документация, в том числе и электронная. (...) Мы понимаем, что у нас больше нет доказательств, чтобы обратиться в суд или прокуратуру. Все изъято. Нас интересует только одно: найти людей, которые скрывали от нас информацию о радиации и распорядились о доставке пострадавших в нашу больницу. По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне - возможно, на уровне заместителя министра обороны, с губернатором, главврачом больницы".

По словам медика, после встречи с представителями министерства здравоохранения было принято решение отправить на обследование в Москву 57 сотрудников больницы, но на самом деле отправлены были только 20. В организме одного из сотрудников был обнаружен цезий-137. "После этого эксперты из Москвы приехали к нам и проводили обследование здесь. Но, по нашему мнению, это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для обнаружения радионуклидов. У нас взяли только анализы крови и мочи и проверили щитовидную железу. (...) Обращение с нами, врачами, один в один напоминает мне Чернобыль", - указал собеседник издания.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич