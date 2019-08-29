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СМИ узнали о новой версии взрыва в Северодвинске

  • 29.08.2019, 22:12
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СМИ узнали о новой версии взрыва в Северодвинске

«Росатом» заявлял о ЧП с жидкостным реактивным двигателем.

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источников, осведомленных об оценке произошедшего разведывательными службами США.

«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.

«На одном из судов, участвующих в операции, произошел взрыв, который вызвал реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации», — сказал другой собеседник.

Как сообщает CNBC, в разведывательном отчете США нет информации о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде.


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