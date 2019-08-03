Назван простой способ улучшить сон 3.08.2019, 21:58

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Важно следить за качеством своего сна.

Оказывается, что на то, как быстро человек засыпает, и на качество его сна влияет температура тела. Существует проверенный способ улучшить сон, пишет сайт menslife.com.

Проблемы со сном – не редкость. И ученые постоянно ищут новые способы, который способны помочь укрепить его. Одним из таких является обычный теплый душ или расслабляющая ванна.

Исследователи из Остина, Техас, установили, что на то, как быстро человек засыпает, и на качество его сна влияет температура тела. Чтобы добиться оптимальной для сна температуры, перед тем, как ложиться в кровать, стоит принять душ или ванну с водой не холоднее и не горячее 40-43 градусов по Цельсию. Желательно сделать это за 1-2 часа до сна.

Ученые утверждают, что водные процедуры сокращают время засыпания в среднем на 10 минут, человек чувствует себя расслабленным и спит крепче. Это подтвердили более 5 тысяч клинических испытаний.

Последние исследования также доказывают, что, если спать менее 7 часов в сутки, риск возникновения инфаркта и других болезней сердечно-сосудистой системы растет. Поэтому важно следить за качеством своего сна и по возможности пробовать подобные методы его улучшения.