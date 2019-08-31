Очередной скандал с «тунеядскими» базами 15 31.08.2019, 13:20

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Фото: tut.by

Цинизм властей не знает границ.

Минчанка Алла Мельникова погибла на станции метро «Немига» в давке в 1999 году — но спустя 20 лет девушка вдруг оказалась в базе «тунеядцев». Ее мама обратилась в Минтруда и соцзащиты, и после этого девушку исключили из списка и извинились перед родными, пишет tut.by.

Оказалось, покойной Алле Мельниковой уже не в первый раз предлагали «куда-либо явиться» и «что-либо сделать».

— На протяжении 20 лет семье погибшей приходили письма то из исполкома, то из органов внутренних дел, — рассказывает правозащитник Олег Волчек, который помогает семье девушки. — То на какой-то учет нужно было стать, то паспорт поменять. А когда появился декрет № 1 «О содействии занятости», покойной Алле предложили прийти и рассказать, где она работает.

По словам правозащитника, мама и папой девушки — простые люди, звонили, объясняли, что их дочери уже давно нет, ругались. Чиновники все обещали убрать девушку из базы незанятых в экономике. Но потом все повторялось.

— Родители не выдержали и обратились ко мне уже не только как к правозащитнику, но и как к другу: мы уже 20 лет помогаем матерям погибших на Немиге, — говорит Олег Волчек. — Я порекомендовал написать письмо, изложить суть проблемы, приложить к нему доказательства. Потому что просто так звонить или писать бесполезно. Нужно доказать, что Алла умерла. Мы написали письмо на имя министра труда и соцзащиты Ирины Костевич. Приложили к нему свидетельство о смерти, письма, которые приходили. И попросили удалить Аллу из базы.

Когда провели служебную проверку, каким образом девушка попала в списки незанятых в экономике, выяснилось, что она до сих пор числилась живой.

— Когда человек умирает, ЗАГС должен передавать эту информацию милиции. Милиция передает в другие инстанции. Тогда человек исключается из всех баз, аннулируется его номер паспорта и вся личная информация, — поясняет правозащитник. — Почему Алла до сих пор числилась живой, узнать не удалось, информации о том, кто занимался всей этой процедурой нет. Но благодаря нашему письму ситуация прояснилась. Министерство исключило Аллу из базы, извинилось и сказало, что родителей больше беспокоить не будут.