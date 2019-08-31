Как 19-летняя девушка «почистила» карму брестчанке за $12 тысяч 2 31.08.2019, 14:35

В Беларуси стали оказывать «магические» услуги.

Жительница Бреста хотела решить личные проблемы. Сделать это решила при помощи «Миланы Виллер», якобы занимающейся гаданиями и другими сверхъестественными услугами, пишет intex-press.by.

В конце 2018 года жительница Горок зарегистрировалась в одной из социальных сетей под именем «Милана Виллер» и указала ложные сведения о том, что она занимается гаданиями и разными магическими ритуалами.

В феврале 2019 года к ней обратилась 28-летняя жительница Бреста с просьбой разрешить личные проблемы. Подозреваемая убедила девушку в том, что она обладает специальными знаниями в области магического искусства и в силах ей помочь, но для начала нужна общая платная диагностика, сообщает Следственный комитет.

Потом, с февраля по апрель текущего года, под предлогом чистки кармы, закупки необходимых материалов, проведения магических ритуалов девушка завладела денежными средствами потерпевшей в сумме более 25 тысяч рублей. За это время потерпевшая более 50 раз переводила деньги на счет подозреваемой. Вскоре, убедившись, что девушка ввела ее в заблуждение на счет своих специальных познаний и реальных возможностей, обратилась в милицию.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о применении к ней меры пресечения. На допросе девушка вину признала в полном объеме и обязалась выплатить ущерб.

Горецким районным отделом Следственного комитета в отношении нее возбуждено уголовное дело за завладение денежными средствами в особо крупном размере.