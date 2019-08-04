В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 4.08.2019, 18:01

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Фото: Yosuke Mizuno / Kyodo News / AP / East news

Землетрясение произошло недалеко от японской префектуры Фукусима.

Недалеко от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 10:23 UTC (13:23 по Минску) в 54 км от поселка Намиэ префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

В марте 2011 года в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС из-за цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9,0. Жертвами стихии стали не менее 18 тыс. человек, а аварию признали крупнейшей подобной катастрофой со времен Чернобыля.