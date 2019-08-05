Кому выгодно, чтобы белорусы больше пили? 7 5.08.2019, 13:12

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На бумаге государство с алкоголизмом борется, а в реальности зарабатывает на нем космические суммы.

Об этом пишет сайт naviny.by.

Так, в Беларуси за первую половину 2019 года населению продано алкогольных напитков и пива на 1,8 млрд рублей. Это 8,6% розничного товарооборота торговли.

Кто получает выгоды от алкоголизма белорусов?

1. Самый крупный бенефициар от алкоголизма белорусов — предприятия концерна «Белгоспищепром».

С 2019 года концерн стал самым крупным игроком на алкогольном рынке страны с легкой руки правительства. 12 марта 2019 года премьер-министр Сергей Румас подписал документ, который создал для предприятий «Белгоспищепрома» крайне выгодные условия производства спиртного, фактически освободив от необходимости честной конкуренции на рынке.

Власть гарантировала концерну квоту (разрешенный объем производства) на выпуск водки и ликеро-водочных изделий в размере не менее 60% от всего объема производимой в стране продукции. При этом для предприятий концерна на действуют ограничивающие условия (7 пунктов), обязательные к выполнению другими претендентами на квоты.

Оценим остроту сарказма. Концерн «Белгоспищепром» выступает «заказчиком» в госпроекте Минздрава по борьбе с алкоголизмом белорусов и в тоже время выпускает свои изделия в объеме от 0,05 литра (пресловутые 50 грамм), наливает покупателям прямо у прилавка (это дегустации, по словам концерна, «не противоречащие закону»), не говоря уже о фактически монопольном положении на рынке у предприятий концерна.

Алкогольная отрасль концерна «Белгоспищепром» представлена 12 предприятиями, осуществляющими производство алкогольной продукции. В холдинг входят: ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод “Придвинье”», ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод “Радамир”», ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», ОАО «Пищевой комбинат “Веселово”».

2. Власть получает выгоду от алкоголизма белорусов. Пьющий электорат — зависимый, а значит, управляемый. Как это работает? Алкоголизм в обществе порицается. Так что алкоголиков можно считать социально уязвимой, дискриминируемой группой.

И мы видим проявления: на алкоголика сразу покажут пальцем, что бы ни произошло с его участием, по делу и без. Подрались — потому что пьяные (а не потому что конфликт, не разрешаемый годами, или стереотипы, поддерживающие домашнее насилие), дети в социальной опасности — потому что мать пьет (а не потому, что мать задергалась, не находя поддержки и выхода из тяжелой ситуации).

Как итог, пьющие граждане в реальности обладают меньшими правами, чем другие: ограничивается право на медпомощь (а, это пьяный лежит, не надо ему скорую вызывать), право на личное достоинство, право на достойную оплату труда, право избирать и быть выбранным.

Этим пользуется государство, закрывая низкооплачиваемые трудовые места гражданами пьющими, при необходимости принудительно. К примеру, многие колхозы стали социальными гетто, где люди получают копейки и пьют. Когда денег не хватает, магазины дают спиртное на вексель, продавец записывает долги в тетрадь.

В общем, зависимая, угнетаемая, с низкой самооценкой, ни на что не претендующая часть общества помогает власти сохранить свое положение.

3. Руководителям проблемных предприятий выгоден алкоголизм работников. На пьянство можно переложить ответственность за устаревшее оборудование, низкое качество, нерентабельность, что часто и делается. Показателен случай в колхозе Лоевского района, когда слесарь умер в яме с навозом, когда попытался починить сломавшийся механизм и поскользнулся. Уголовное дело не возбудили, потому что слесарь, по выводам судмедэксперта, был пьян, хотя коллеги умершего утверждают, что был трезв.

«Если ты пьяный или под шафе, ничего потом никому не докажешь. Это несомненно выгодно работодателю при несчастном случае на производстве!» — сказал в комментарии для Naviny.by правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

«Работник в результате теряет все предстоящие выплаты (единовременное пособие, ежемесячное пособие в связи с утратой здоровья и прочее). В случае признания инвалидом он теряет и пенсию по инвалидности! Ну и конечно, он теряет право на возмещение морального вреда в конце концов. Алкогольное опьянение — это противоправное поведение работника на работе. И данное обстоятельство влечет отказ в признании травм производственными», — пояснил правовой инспектор Судаленко.

4. Фонду социальной защиты населения алкоголизм выгоден, хоть и косвенно. Смертность от причин, связанных с алкоголем, понижает пенсионную нагрузку. Как известно, фонд соцзащиты испытывает трудности с финансами для выплаты пенсий: меньше пенсионеров — меньше проблем.