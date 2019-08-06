Фотофакт: Возле Гольшан нашли украшения, которым 1000 лет 6.08.2019, 20:02

2,022

Найдены скандинавские, славянские, восточно-литовские, латгальские и волжско-булгарские артефакты.

Около Гольшан в Ошмянском районе нашли украшения, которым 1000 лет, информирует БелТА.

Археологи исследовали древнее кладбище (предполагается, что оно относится к Х веку), в котором были похоронены четверо мужчин и одна женщина. Найденные артефакты (браслеты, фибулы, женские шейные гривны и прочее) были изготовлены не только местными мастерами, но и привезены из соседних регионов и даже издалека — из Скандинавии и волжской Булгарии.

Ученые считают, что находка около Гольшан свидетельствует о направлении и динамике развития этнокультурных связей населения белорусского Понеманья в далекую эпоху викингов.