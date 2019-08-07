Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева задержали после штурма дома 6 7.08.2019, 18:54

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Фото: АКИpress

Дом Атамбаева штурмовал спецназ.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.

«Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», — заявил ТАСС представитель штаба бывшего президента Кыргызстана.

Спецназ ворвался в момент, когда экс-президент выходил к людям. Есть раненые. В том числе экс-депутат Меербек Мискенбаев». — рассказал РБК человек из окружения Атамбаева.