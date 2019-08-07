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Тысячи юристов вышли на «тихий марш» в Гонконге

  • 7.08.2019, 19:25
Тысячи юристов вышли на «тихий марш» в Гонконге

Юристы требуют создания комиссии по расследованию проекта поправок к закону об экстрадиции.

Тысячи юристов прошли в среду «тихим маршем» по улицам Гонконга, требуя создания комиссии по расследованию проекта поправок к закону об экстрадиции и приостановления политически мотивированных обвинений против участников антиправительственных акций протеста, передает polskieradio.pl.

Протесты против местной администрации и ее проекта поправок к закону об экстрадиции, которые продолжаются с апреля, ввергли Гонконг в крупнейший политический кризис с тех пор, как он был присоединен к КНР в 1997 году.

Проект закона об экстрадиции предполагает перевод подозреваемых в материковый Китай.


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