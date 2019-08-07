Беларусь расширила «безвиз» 4 7.08.2019, 20:09

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Безвизовые зоны в Бресте и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию «Брест — Гродно».

В ее включат еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 7 августа.

В безвизовой зоне срок пребывания иностранных туристов увеличивается до 15 суток (это касается граждан 73 государств). Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункты пропуска на государственной границе ( «Бенякони» и «Берестовица»).

Теперь иностранцы смогут передвигаться по всей территории западных областей Беларуси, но только в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест-Гродно».

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.