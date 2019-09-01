Ученые показали, как Земля будет выглядеть через миллионы лет

Ученые показали, как Земля будет выглядеть через миллионы лет2
- 1.09.2019, 11:29
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Результат получился неожиданным.
Ученые смоделировали вид Земли через 300 миллионов лет, и назвали новый суперконтинент Пангея Проксима, пишет day.kyiv.ua.
Предположение о том, что в будущем все континенты снова соединятся в суперконтинент, впервые высказал Рой Ливермор, ученый с Кембриджа на основе анализа движения тектонических плит.
Сейчас ученые считают, что суперконтинентов будет три. Амазия сложится из Африки и Евразии через 50 миллионов лет с центром в Северном полюсе.
Новопангея появится через 100 миллионов лет и объединит все континенты кроме Антарктиды. Канада при этом окажется на Северном полюсе.
Через 200-300 миллионов лет появится Пангея Проксима, объединив всю сушу, которая существует на планете, говорится в сообщении.