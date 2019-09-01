Ученые обнаружили новый тип золота 4 1.09.2019, 14:32

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В течение нескольких наносекунд атомная структура золота может измениться.

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса открыли новый тип структуры золота, возникающий при экстремальном давлении. В течение нескольких наносекунд атомная структура золота может измениться, делая вещество похожим на металлы с очень высокой прочностью. Исследование опубликовано на сайте Physical Review Letters, пишет hightech.fm.

Обычное расположение атомов в золоте следует так называемой гранецентрированной кубической структуре. Проще говоря, атомы в золоте образуют кубы с атомом в каждом из углов и другим атомом в центре каждой из граней. Золото, серебро, платина, алюминий и никель имеют такую же структуру.

Оказалось, что при давлении 223 ГПа — в 2,2 млн раз выше атмосферного — золото резко перестраивается в менее плотную кубоцентричную структуру. В такой системе пропадают несколько атомов золота, которые находятся на гранях куба.

Справа — обычная структура золота, слева — измененная под давлением

Справа — обычная структура золота, слева — измененная под давлением

Такие структуры обычно встречаются в более твердых металлах (литий, вольфрам, натрий, хром и калий).

При этом при повышении давления до уровня 322 ГПа — аналогичного давлению в центре Земли — золото начало плавиться.