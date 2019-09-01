Взрыв под Северодвинском: Растительность выглядит так, будто «сожжена без огня» 11 1.09.2019, 14:57

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В Архангельской области России снова проверят радиационный фон

Радиационный фон на островах в Белом море из-за сообщений о "мертвой зоне" после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ РФ в Архангельской области проверит Карельское управление Роспотребнадзора, сообщает kp.ua.

- Роспотребнадзор со 2 сентября начнет проверки радиационного фона в Кемском и Беломорском районах Карелии, - заявила заместитель главного государственного санитарного врача по республике Карелия в Беломорском районе Светлана Грязнова.

В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили анонсированную проверку публикациями в соцсетях о загрязнении растений на островах. В частности, 18 августа жительница Карелии Ирина Кудряшова опубликовала в соцсетях серию фотографий с островов Кемского района (Карелия).

- Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона, - написала Кудряшова.

Очевидцы утверждаю: растительность выглядит так, будто "сожжена без огня"

На следующий день после публикации женщина обратилась к главе региона Артуру Парфенчикову с требованием сообщить, что собирается делать администрация республики для проверки безопасности окружающей среды. Она попросила выяснить возможные последствия взрыва для здоровья населения.

- Люди обеспокоены последствиями данного инцидента. Пресса молчит. А между тем, спустя 10 дней, на островах Белого моря, близко лежащих к пос. Рабочеостровск Кемского района, растительность приняла совершенно нездоровый вид, впечатление, что деревья, трава, мох сожжены без огня, - более подробно объяснила происходящие в регионе Ирина Кудряшова, прикрепив к обращению фото и видео.

Глава Карелии Артур Парфенчиков после этого заявил о проведенной проверке уровня радиации сотрудниками Карельского Института леса. Вердикт экспертов: "Превышения нормы радиационного фона не зафиксированы". А желтоватый цвет растительности они объяснили наступлением ранней осени.

История взрывов

Под Северодвинском в Архангельской области 8 августа из-за испытаний на объекте военно-морского флота прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявляли, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.

"Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Больше о них читайте в статье "Взрывы в Архангельской области: все погибшие были ведущими специалистами и учеными".

Во время прощания с погибшими 12 августа глава "Росатома" заявил, что взрывы гремели из-за испытания "нового спецвооружения". Жителям поселка Ненокс в Архангельской области рекомендовали с 14 августа покинуть свои дома в связи с проведением "плановых работ на военном объекте". По данным Росгидромет, после взрыва уровень радиации в Северодвинске Архангельской был превышен в 4-16 раз. В течении двух часов этот показатель нормализовался.

Через несколько дней после взрывов Норвегия обнаружила радиацию на границе с РФ. Такое исследование провела воздушная фильтростанция на севере Норвегии в поселке Сванховд.

27 августа руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации Нилс Бомер заявил: взорвалась не двигательная установка, как сообщает Минобороны РФ, а ядерный реактор. Накануне также стало известно, что в организме ликвидатора аварии нашли цезий.