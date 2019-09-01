12 самых загадочных археологических находок, над которыми до сих пор думают ученые 1.09.2019, 15:34

Вокруг каждой из них скопилось множество теорий.

Археологические находки всегда вызывали интерес у публики, возможно потому, что никто точно не знает, что это такое и почему оно существует, оставляя простор для фантазии и возможность придумать собственное значение для определенного места или предмета, пишет kulturologia.ru.

1. Каменные шары Коста-Рики

Гигантские каменные шары, они же Лас Болас, представляют собой одну из самых загадочных вещей, что была найдена в дельте реки Диквис. Ученые считают, что их создали примерно в 600 году нашей эры, фактически в период доколумбовой цивилизации. Также они выяснили, что большинство этих сфер созданы из особого скалистого камня габбро, что получается в результате симбиоза камней с раскаленной лавой. Считается, будто бы создатели этих огромных сфер вырезали их, используя другие камешки, поменьше, чтобы придать необходимую, сферическую форму своему произведению.

Многие люди выдвигали предположения о том, что сферы Диквиса – это особый, древний, астрономический инструмент. Другие же думают, что это путеводитель, указывающий на какое-то определенное место, возможно то, где захоронены древние тайны и сокровища. Но правда кроется в том, что ни один живой человек сегодня не знает их назначения. Жившие тогда племена чибчан, что населяли как Коста-Рику, так и Центральную Америку, исчезли после периода испанских завоеваний, а вместе с ними кануло в Лету и предназначение этих шаров.

2. Антикитерский механизм

Данный механизм и по сей день остается одним из самых загадочных археологических открытий, больше похожий на фантастическое изобретение или кинореквизит, вынуждающий ученых со всего мира чесать голову в раздумьях.

Этот артефакт, что был найден в обломках затонувшего греческого корабля, которому, как считают ученые, больше 2000 лет, сделан из натуральной бронзы и представляет собой хитросплетение механизмов и таинственных шестеренок. Изначально этот инструмент считали одной из версий древней астролябии, что указывала путь, однако современные археологи смогли выяснить, что это не просто путевой указатель, но и самый настоящий древний астрономический календарь. Кроме того, на сегодняшний день это устройство все еще занимает пальму первенства среди самых сложных исторических находок, которые были сделаны и открыты в этом временном периоде.

3. Гробница Клеопатры

Клеопатра VII была последней правительницей Египта из рода Птолемеев, что правила примерно в 51-30 годах до нашей эры. Многим она известна благодаря выдающемуся интеллекту, неземной красоте, а также неповторимой истории любви как с Марком Антонием, так и с самим Цезарем, от которых у нее было несколько детей. Однако один факт все еще покрыт тайной, а именно – точное место ее захоронения.

Известно, что Клеопатра вместе с ее любовником Антонием покончили жизнь самоубийством примерно в 31 году до нашей эры после того, как союзник, когда-то предавший их, победил их войско в битве при Акциуме. Исторические источники, а именно – труды писателя Плутарха, утверждают, что они были похоронены в месте, которое является самым возвышенным и прекрасным памятником, что располагается вблизи от одного из храмов египетской богини Исиды. Однако точное местоположение так и не было найдено, и многие археологи считают, что могила этих древних влюбленных может оказаться полностью разграбленной.

4. Могила Цинь Шихуанди

В далеком 1947 году китайские фермеры из провинции Шэньси сделали одно из самых великих археологических открытий XX века, а именно – нашли терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, который правил примерно в 258-210 годах до нашей эры.

Подобная находка, в отличие от остальных, не является загадкой. Точно известно, что детально вырезанные и реалистичные скульптуры из глины являются стражами императора, отошедшего в Загробный мир. Однако, несмотря на находку этих защитников, по сей день неизвестно, где же похоронен сам император и какие сокровища ждут первооткрывателей в его погребальной камере.

Согласно многим историческим документам, последнее место отдыха китайского императора – это одна из самых роскошных гробниц, которые когда-либо строились на территории этого государства. Этот подземный дворец может похвастаться не только своим, маленьким королевством, но и целой сетью пещер, а также почти что современной дренажной системой. Также считается, что этот мавзолей расположен в нескольких милях от того места, где была найдена терракотовая армия. Однако археологи не уверены, что обладают необходимыми технологиями, дабы без потерь отыскать тело китайского императора.

5. Атлантида

Этот потерянный город, если верить некоторым археологам, находили на греческих островах, Багамах, на Кубе и даже в Японии, однако и по сей день неизвестно, где же именно настоящая Атлантида.

Этот мифологический остров был впервые описан древним историком Платоном в 360 году до нашей эры. Он писал о том, что это государство – целая морская держава, которая ушла под воду около десяти тысяч лет назад в результате какого-то невероятного катастрофического события.

И по сей день как историки, так и археологи активно обсуждают, где же может находиться эта сверхдержава, какие открытия она в себе таит и что можно обнаружить, приподняв эту завесу тайны. А потому вовсе не удивительно, что сегодня активно ведется поиск самых различных затонувших руин по всему миру, среди которых, возможно, однажды будет и та самая Атлантида.

6. Стоунхендж

Этот доисторический памятник, который известен во всем мире, считается одной из самых интересных загадок, а также мировых достопримечательностей, что ежегодно влечет к себе целую массу туристов. Небольшое по объему кольцо было создано из мегалитических камней примерно 4000 лет назад, а потому современные археологи называют его настоящим подвигом древних людей, что умудрились возвести такой памятник при помощи одной лишь человеческой силы. Кроме того, ни одна из современных теорий, которые витают вокруг камней, на самом деле не является правдой. А потому действительно ли это особенная, астрономическая обсерватория или же религиозный храм для исцеления – остается настоящей загадкой.

7. Древние ловушки для животных

Небольшие каменные стены, которые пересекают пустыни в Израиле, Египте и Иордании, стали причиной, из-за которой большинство современных археологов почесывают головы в задумчивости, начиная с момента их открытия, припавшего на начало XX века.

Эта археологическая находка представляет собой цепочку линий, что имеет длину в 64 километра, получила прозвище «воздушные змеи», за их невероятное появление почти что из воздуха, датируемое примерно 300 годом до нашей эры.

Проясняет происхождение этой находки одна из теорий, что утверждает, будто бы цепь «змеек» на самом деле представляла собой некую тропу, что позволяла заманить на нее животное и довести до глубокой ямы, откуда было намного проще его поймать. Если это действительно правда, то остается только диву даваться от того, как много древние охотники знали о поведении и повадках представителей местной фауны.

8. Линии Наска

Перуанские линии Наска не выглядят особенно впечатляюще, но только если смотреть на них из земли. Однако с воздуха они выглядят ошеломительно, а потому вовсе не удивительно, что пилоты коммерческих самолетов, открывшие их в 1920-30-х годах, были обескуражены такой находкой.

Археологи считают, что количество этих линий насчитывает несколько сотен, а сами они создают сложные изображения животных, воображаемые фигуры и, конечно же, геометрические изображения. Считается, что они были созданы свыше 2000 лет назад людьми из до-инкской эпохи, которые попросту удалили из поверхности красную, тяжелую гальку, пытаясь добраться до более мягкого грунта.

Зачем это было сделано – загадка и по сей день, которая дает возможность строить вокруг линий самые невероятные теории, начиная от инопланетного вмешательства и заканчивая древней астрологией. Многие археологи сходятся в мысли, что эти линии, скорее всего, были одним из ритуальных способов общаться с божествами Наски.

9. Великие пирамиды

Вся та информация, которую знают современные археологи о великих египетских пирамидах, чрезвычайно интересная, однако многие считают, что это даже не половина всего того, что можно узнать о них. Комплекс пирамид Хуфу, построенный свыше 5000 лет назад в Каире, считается сегодня одним из главных символов и способов выказать уважение к фараонам и древним правителям Египта, а также передает все тонкости их религиозных обрядов, веры и таинств загробной жизни. И по сей день многие ученые находят все новые и новые туннели и шахты в ранее открытых пирамидах, что вызывают множество вопросов, в частности – кто, как и почему построил столь высокотехнологичные сооружения.

10. Туринская плащаница

Вероятно, ни одно из археологических открытий не обсуждается так рьяно и часто, как загадочная Туринская плащаница, которая, согласно мнениям многих, является погребальным саванном самого Иисуса Христа. Этот достаточно длинный кусок ткани имеет характерные следы от крови, а также достаточно темный, но различимый отпечаток человеческого тела.

Католическая церковь официально признала существование плащаницы примерно в 1353 году нашей эры, когда эта ткань внезапно появилась во Франции, в церкви в городе Лири. Однако легенда об этом предмете восходит примерно к 30-33 годам нашей эры. Если верить ей, то этот небольшой свиток ткани был перевезен из Иудеи (современной Палестины) в Эдессу, что находится в Турции, а затем отправился в Константинополь (современный Стамбул). После того, как в 1204 году этот город разграбили крестоносцы, плащаница отправилась с ними в Афины, где она, как считают многие, находилась свыше двадцати лет.

Только в 1980 году ученые и исследователи со всего мира взялись исследовать этот небольшой клочок ткани, пытаясь распознать ее возраст при помощи радиоуглеродного теста. Его результаты их удивили: как оказалось, ткань была создана примерно в 1260-1390 годах нашей эры, что было после погребения самого Христа. А потому многие сегодня считают, что эта ткань не что иное, как искусная средневековая подделка. Сторонники же теории плащаницы говорят о том, что ученые могли исследовать те части ткани, которые были пришиты к ней после смерти Христа, что и объясняет, почему она выглядит такой «новой».

11. Гебекли-Тепе

Считается, что люди сначала создали постоянные места для своего жительства, города, затем завели фермы и угодья для сельского хозяйства, и лишь потом брались за постройку храмов и религиозных сооружений. Именно так и думают ученые о периоде с 8000 года до нашей эры. Быть может, они ошибаются?

В 1994 году было сделано уникальное и удивительное археологическое открытие в Турции, в сельской местности Гебекли-Тепе. Оно и помогло развеять эту устаревшую теорию о жизни древних людей, а также позволило создать новую концепцию эволюции цивилизации.

Гебекли-Тепе считается старейшим религиозным местом поклонения во всем мире. Оно включает в себя множество древних колец, каменных столбов, на которых вырезаны детализированные изображения животных. Датируется эта памятка десятым тысячелетием до нашей эры. Однако многое также свидетельствует о том, что его построили кочевники, которые ничего не знали о сельском хозяйстве в этой местности, которое начало развиваться лишь пять веков спустя. Из-за такой находки археологи теперь задаются вопросом о правильности последовательности жизни многих древних народов. Возможно, именно древние религиозные места приводили к строительству домов и ферм, а не наоборот, как было принято думать все это время.

12. Кумранские медные свитки

Еще одной археологической загадкой, которую все хотят разгадать, является древний медный свиток, найденный в 1952 году в Кумране. Считается, будто бы на нем есть записи о том, где хранятся несметные золотые и серебряные сокровища, однако никто и по сей день не знает, существует ли оно вообще.

Свиток из меди был найден рядом с местонахождением свитков Мертвого моря там, где сейчас находится территория современной Палестины. Он датируется примерно 2000 годом, когда Римская империя захватила и колонизировала население Кумрана. Ученые считают, что в этом свитке хранятся данные о сокровищах, которое местные жители спрятали от римлян, чтобы оно не попало в руки их войск во время частых на то время восстаний против имперской власти.