Тайна дальневосточных триллионов Путина 2 10.09.2019, 11:29

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Фото: Reuters

Почему грандиозные планы российских властей не превращаются в реальные инвестиции?

Об этом говорится в новом выпуске программы «Деньги на Свободе» экономического публициста Максима Бланта.

Пока правоохранители и московские власти боролись с оппозицией, готовились к празднованию Дня города и проведению образцово-показательных выборов, все сколько-нибудь значимые начальники, ответственные за российскую экономику, были во Владивостоке. Там проходил Восточный экономический форум.

Итоги грандиозного мероприятия подвел представитель Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Слова о грандиозном мероприятии сказаны не просто так. По словам полпреда, на полях форума было подписано 270 соглашений на общую сумму почти в 3,5 триллиона рублей. Устроители переплюнули прошлогодний результат и по сумме, и по количеству соглашений.

А с 2015 года, когда первый форум ознаменовал разворот российского руководства к Востоку передом, рост и вовсе выглядит впечатляющим. Тогда, в 2015-м, подписали каких-то "жалких" 80 соглашений "всего" на 1,3 триллиона. Если же суммировать, то за минувшие пять лет форум должен был принести России 12 с лишним триллионов и превратить Дальний Восток в один из самых динамично развивающихся регионов мира. Ну хорошо, пусть не весь Дальний Восток, но уж по крайней мере Владивосток – лицо, а с прошлого года и столицу всего Дальневосточного федерального округа.

Пока новости про дальневосточное экономическое чудо до европейской части России не докатились. Но не исключено, что виной тому просто большие расстояния. Поэтому мы попросили сделать небольшую зарисовку о жизни города специального корреспондента Радио Свобода во Владивостоке Татьяны Меньшиковой:

Похоже, жители Владивостока тоже почему-то не ощутили высыпаемых на регион как из рога изобилия инвестиций наших восточных и южных экономических партнеров. Удивительное дело: ежегодно сумма инвестиционных соглашений прирастает на сотни миллиардов рублей, а следов этого никаких. Куда в таком случае деньги деваются? Тайна дальневосточных триллионов вполне себе тянет на остросюжетный детектив. За ответами мы обратились к ведущему эксперту Института современного развития Никите Масленникову:

С сожалением вынуждены констатировать, что никакой тайны дальневосточных триллионов, равно как и самих триллионов, в природе не существует. И никакие инвесторы на наш "Дикий Восток", даже те, для которых этот "Дикий Восток" – вполне себе "Дикий запад", не рвутся. И дело тут, как мне представляется, в обилии льготных режимов, среди которых можно до бесконечности выбирать и ждать, когда власти предложат совсем уж фантастические условия для инвесторов. Инвестиционный климат не исчерпывается налоговыми льготами и даже гарантиями на самом высоком уровне.

Как показывает "дело Калви", эти гарантии не многого стоят, когда на лакомый кусок зарится кто-то, связанный с силовиками, которых, к слову, на форуме не было. Да и какие могут быть гарантии в стране, где законы и правила игры меняются раз в два года, а вопрос о том, кто будет через пять лет выполнять сегодняшние обещания, да и будет ли их выполнять, – и вовсе тайна за семью печатями. Так что режим, который держится на личной власти одного человека и его окружения, имеет свои издержки. В данном случае в виде потерянных триллионов.

Справедливости ради надо сказать, что международные экономические форумы проводятся не только и даже не столько для заключения многомиллиардных экономических соглашений. Представители бизнеса и потенциальные инвесторы получают возможность из первых рук узнать, что на уме у представителей властей, и высказать свое мнение о том, что происходит в экономике. Иными словами, это трибуна, с которой могут быть высказаны новые идеи.

Главную угрозу для российской экономики представляют несознательные граждане, которые норовят проесть не только свое настоящее, но и будущее

Человек идеи в российском правительстве – министр экономики Максим Орешкин. Этот мыслитель уже неоднократно становился героем наших программ. В том числе благодаря свежей мысли о том, что стране пора бы уже научиться жертвовать настоящим ради будущего. Впрочем, главная идея господина Орешкина, которую он к месту и не к месту продвигает во всех своих публичных выступлениях, заключается в том, что главную угрозу для российской экономики представляют несознательные граждане, которые норовят проесть не только свое настоящее, но и будущее. А потому коварно лезут в долговую кабалу к алчным банкирам, надувая пузырь на рынке потребительского кредитования и лишая кредитных ресурсов остро нуждающийся корпоративный сектор. И все это при попустительстве Центрального банка, который не принимает никаких экстренных мер для сдувания пузыря, который вот-вот загонит российскую экономику в рецессию. Борьбу с кредитным пузырем министр экономики, похоже, решил сделать своим главным приоритетом.

Министру, правда, видимо, объяснили, что совсем уж напирать на злокозненность граждан не стоит. Можно и поста лишиться. Поэтому теперь его борьба с пузырем в большей степени направлена на облегчение участи незадачливых заемщиков. Вот и на Дальневосточном форуме он решил научить банкиров, как им общаться с клиентами, выдав вот такой пассаж:

– С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит. Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит, говорить, что не надо идти в другой банк, – заявил он.

Заодно министр предложил радикально упростить и удешевить процедуру банкротства граждан. Стоимость процедуры он собирается снизить с 200 до 10 тысяч рублей. Но и это не все:

– Мало того что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении, – сказал Орешкин.

Вот это решение проблемы, пример настоящей заботы об интересах граждан. Примут в Минэкономразвития новые правила, и объявляй себя банкротом с утра до вечера.