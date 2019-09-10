Apple представила три новых iPhone 10.09.2019, 22:05

Старт продаж новых смартфонов — 20 сентября.

Презентация новых продуктов Apple проходила во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния. Компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте, передает РБК.

Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новые устройства оснащены широкоугольной камерой, а также «ночным» режимом для создания фотографий в темное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их три — телеобъектив, обычная камера и ультра-широкая камера. Пользователь сможет менять режимы съемки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру. В Pro моделях также появятся усовершенствованные функции редактирования видео, включая возможность корректировать световой и цветовой баланс. Фронтальная камера новинок получила функцию замедленной съемки и широкоугольный объектив, позволяющий Face ID распознавать лицо в том числе, если телефон лежит на столе.

Устройства имеют новый процессор Apple A13. Они могут находиться под водой до 2,5 часов, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Удлиненный период пребывания под водой доступен только в модели iPhone 11, модели версии Pro также находиться под водой только 30 минут.

Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюймов, у iPhone 11 Pro — 5,8 дюймов, у iPhone Pro Max — 6,5 дюймов.

iPhone 11 представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит $699, iPhone 11 Pro — $999, iPhone 11 Pro Max — $1099.

Модель iPhone11 будет доступна с тремя вариантами объема встроенной памяти — 64, 128 и 256 Гб. Модели версии Pro — с 64, 256 и 512 Гб встроенной памяти.

Ранее TechCrunch указывал, что «основная» модель — iPhone 11 — будет стоить не более $1 тыс. Высокая стоимость флагманских устройств — главная причина снижения продаж на рынке смартфонов.

Как следует из данных аналитической компании Gartner, продажи смартфонов Apple во втором квартале этого года снизились на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 38,5 млн штук. Доля Apple на рынке сократилась до 10,5%. Тогда как доля рынка основных конкурентов во втором квартале росла: у Samsung — до 20,4%, у Huawei — до 15,8%, у Xiaomi — до 9%. Пользователей iPhone становится все сложнее заставить покупать новые устройства, а компания пытается увеличивать выручку от сервисов, отмечал старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

В целом, продажи смартфонов в мире во втором квартале снизились на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составили 368 млн устройств. При этом Гупта указывал, что спрос на устройства высокого ценового сегмента снижается быстрее, чем на смартфоны средней и низкой ценовой категории.