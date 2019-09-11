Белорусам хотят позволить снимать наличные деньги в кассах магазинов 10 11.09.2019, 19:11

1,823

Иллюстративное фото

Разработчики проекта оценивали опыт Германии и Польши.

Ожидается, что в скором времени белорусы смогут снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Сначала такую возможность хотят распространить на небольшие населенные пункты, а через два года и на всю территорию страны. Об этом говорится в проекте постановления правления Нацбанка Беларуси, передает tut.by.

Согласно проекта документа, с 1 января 2020 года наличные смогут выдавать держателям банковских платежных карточек на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов, а через два года — на всей территории Беларуси.

Сумма одной операции выдачи наличных не должна превышать 10 базовых величин (255 рублей). При этом человеку нужно будет рассчитаться картой за товар или услугу. При этом операция безналичной оплаты и операция выдачи наличных осуществляются как отдельные операции при использовании карточки, и могут быть проведены при использовании одной и той же карточки либо разных карточек, предъявленных держателем, говорится в проекте постановления Нацбанка.

Другие условия выдачи наличных должны быть оговорены между банком-эквайером и объектом торговли.

В Нацбанке пояснили, что проект постановления разработан в целях развития рынка банковских карточек, расширения видов сервисов, предоставляемых держателям карточек, создания условий для оптимизации банками программно-технической инфраструктуры. При подготовке документа были учтены жалобы от населения о сокращении количества банкоматов в небольших населенных пунктах и заинтересованность в развитии новой услуги рядом юрлиц, банков и международных платежных систем.

Банки совершенствуют программно-техническую инфраструктуру для проведения безналичных расчетов при использовании карточек. Так, количество банкоматов, составлявшее на 1 января 2016 г. с 4414 единиц, сократилось до 4281 единицы на 1 июля 2019 г. (или на 133 единицы). При этом количество платежных терминалов в организациях торговли (сервиса) на те же даты составило 111 724 и 164561 единиц соответственно, увеличившись на 52837 единиц.

С учетом изложенного проектом постановления предусматривается возможность включения в договоры, заключаемые банками-эквайерами с организациями торговли (сервиса), условий, предусматривающих обеспечение выдачи держателям карточек через используемые магазинами кассы, подключеннее к системе контроля кассового оборудования, наличных денежных средств в белорусских рублях. При этом торговые объекты будут обязаны осуществлять раздельный учет денежных средств, поступающих на счета данных организаций по операциям безналичной оплаты при использовании карточек, проведенным держателями карточек, и по операциям, связанным с выдачей наличных, говорится в обосновании проекта постановления.

Один из участников рынка сказал, что торговые точки должны получать комиссию от банка за исполнение данной операции, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять указанную услугу. Согласно проекта постановления, банк-эквайер не сможет взимать с организации торговли (сервиса) вознаграждение за перечисление на ее счет денежных средств в качестве возмещения выданных клиенту наличных.

Что касается суммы лимита, то Нацбанк принял во внимание следующие факторы. Размер среднего чека в объекте розничной торговли в 2019 году был около 13,8 рубля. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения в настоящее время составляет 257 рублей. Учитывались риски дефицита денежных средств в кассах магазина, что могло обернуться недовольством покупателей, а также вопросы безопасности при подкрепления касс кэшом по аналогии с кассой банка.

Разработчики проекта документа оценивали опыт Германии и Польши. Так, в Германии крупные розничные сети (REWE, Penny, Edeka и др.) предоставляют покупателям услугу cash-back, заключающуюся в выдаче до 200 евро (456 белорусских рублей) наличными деньгами при использовании карточки и при условии покупки от 20 евро (45,6 белорусских рублей). В Польше клиент может единовременно в торговой точке получить до 300 злотых при использовании карточки платежной системы VISA (155 белорусских рублей) или 500 злотых при использовании карточки платежной системы MasterCard (262 белорусских рубля).

Таким образом, практика показывает, что в этих странах предусмотрена увязка факта выдачи наличных средств держателю карточки через кассовое оборудование с проведением безналичной оплаты при использовании карточки. При этом сумма безналичной покупки и сумма выданных наличных могут отличаться, а также устанавливается лимит в рамках одной операции, говорится в обоснования проекта постановления.

В Нацбанке полагают, что новая услуга является необходимой, прежде всего, в местах, где банкам либо организациям почтовой связи нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания либо устанавливать дорогостоящие банкоматы. В этой связи предусматривается поэтапное внедрение указанной услуги.

В настоящее время услуга выдачи наличных действует в России в тестовом режиме у отдельных банков и магазинов.