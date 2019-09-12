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Самолет развернулся над Атлантикой из-за пролитого кофе

  • 12.09.2019, 22:44
Самолет развернулся над Атлантикой из-за пролитого кофе

На борту находились 337 пассажиров.

Самолет с 337 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Инцидент произошел в феврале, но известно о нем стало только сейчас — из доклада британского Отдела по расследованию авиационных происшествий, пишет BBC.

Самолет Airbus A330-243 следовал из Франкфурта в мексиканский Канкун, но вынужден был совершить незапланированную посадку в Шенноне, Ирландия.

Это произошло после того, как приборная панель начала плавиться, и в кабине пилотов появился дым. Летчикам пришлось воспользоваться кислородными масками. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным Отдела по расследованию авиационных происшествий, командир воздушного судна наблюдал за действиями второго пилота, когда им подали кофе. Горячий напиток принесли в стаканчиках без крышек.

Командир поставил чашку на откидной столик, с которого она и была опрокинута. Большая часть кофе попала на колени командира, но оставшееся пролилось на приборную панель.

Оборудование в результате разогрелось настолько, что кнопки начали плавиться. Это привело к частичному отказу приборной панели и проблемам со связью.

Тогда было принято решение развернуться и приземлиться в Шенноне. Посадка прошла благополучно.


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