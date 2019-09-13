Украинская либертарианская революция 15 Джеймс Брук

13.09.2019, 10:33

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Фото: Getty Images

Киев сегодня — эпицентр важнейших событий в регионе.

В Киеве тихо. Ни демонстраций. Ни политических граффити.

И все же Киев сегодня — эпицентр важнейшей экономической революции в регионе.

В рамках либертарианского переформирования постсоветской системы в Украине новое правительство планирует создать крупнейший в Европе рынок сельскохозяйственных земель, провести масштабную постсоветскую горячую приватизацию целого поколения и открыть дороги, железнодорожные пути, порты, аэропорты и нефтегазовый сектор для частных инвестиций. Казино и добыча янтаря будут легализованы. Трудовое законодательство либерализуют.

В вихре законодательной деятельности, которое напоминает первые 100 дней Франклина Рузвельта, новое правительство Украины создает возможности для миллиардов долларов иностранных и национальных инвестиций в 2020-х. Вместе с этими событиями, которые должны впустить годами сдерживаемые инвестиции, НБУ обещает наполовину снизить процентные ставки до конца следующего года.

Реализуя на практике введение небольшого правительства, новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на прошлой неделе сократил количество министерств на треть — с 25 до 17.

В Киеве тихо отчасти и потому, что Владимир Зеленский одержал победу на открытых президентских выборах, получив большой мандат доверия от народа. Впервые за 28 лет независимости Украины Зеленский получил 73% в последнем туре президентских выборов в апреле. Три месяца спустя, на парламентских выборах, он получил превалирующее большинство — 60% мест в Верховной Раде. В конце августа уровень доверия к Зеленскому составил 70%, согласно опросу Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

В ходе кампании Зеленский давал мало обещаний и мало интервью. Избиратели проголосовали за черный ящик. На прошлой неделе он покинул этот ящик и оказался 41-летним либертарианцем.

Частью такой встряски является смена поколений. Сейчас Украиной руководит постсоветское поколение. Будучи самым молодым правительством в Европе со средним возрастом 39 лет, украинские министры заказывают себе еду онлайн, вызывают такси онлайн, бронируют билеты онлайн и расплачиваются в магазинах бесконтактными банковскими картами. Стремительно переходя на новые технологии, этим летом украинцы купили 56% билетов на поезд именно онлайн.

И теперь, оказавшись у руля правительства, этих 30-летних просят направить свою страну в 2020-е годы в припавшем пылью, полуразбитом седане 1993 года.

Создавать «государство в смартфоне» — задача Михаила Федорива, нового вице-премьера Украины и министра информационной трансформации. В свои 28 он разделяет статус молодого министра в Европе с Виргиниюсом Синкявичюсом, литовским министром экономики. Раскрывая амбициозные планы Киева создать электронное гражданство в эстонском стиле, Федорив рассказал KyivPost: «Наконец люди перестанут замечать правительство. Они начнут использовать его как Uber или Booking.com — только при необходимости».

Реакция прессы варьируется от «ничего особенного» до скепсиса и враждебности. «Вульгарное либертарианство», словно отрезал один киевский экономист. Консервативные политологи, обученные идентифицировать революцию как объединение крестьян и рабочих, захватывающих телеграф, не усматривают в нынешних событиях ничего особенного.

Многие украинские сторонники свободного рынка возмущаются в сторонке, поскольку неправильно истолковали продвижение Зеленского этой весной. Впрочем, имея четко определенные цели и сроки для правительства, премьер-министр сообщает, что все больше талантов времен Майдана готовы предоставлять реальную помощь.

В то время как западная деловая пресса зевает или смотрит по сторонам, западные бизнес-скауты слетаются в Киев. В минувший понедельник я лично встречался с тремя — из Франции, Великобритании и США.

Для кого-то на Западе «Украина» звучит рискованно.

Но если здесь так рискованно, то почему русскоязычные израильтяне, которые являются одними из лучших мировых экспертов по оценке рисков, тихонько инвестируют в Украину? Почему новый Кнессет, который изберут в следующее воскресенье, надеется ратифицировать пакт о свободной торговле с Украиной? Почему Тель-Авив в топе международных направлений Международных авиалиний Украины? Подсказка: здесь речь идет о несколько большем, нежели о наличии в Украине первого современного еврейского президента в Европе.

Израильтяне видят в Украине страну, большую чем Франция, и где военное противостояние на Донбассе охватывает 3% территории страны. Ни в коем случае не следует минимизировать смерть 73 украинских солдат, погибших в первые девять месяцев этого года. Однако для сравнения, в массовых расстрелах с начала этого года погибли 335 американцев. И ожидается, что в этом году в ДТП погибнут около 3300 украинцев.

Для оценки рисков более важен тренд, нежели числа.

Вот такое настроение в Киеве этой осенью: субботний обмен пленными станет первым шагом к началу процесса, в ходе которого две стороны постепенно начнут отступать от пятилетней войны.

Шаткий, несовершенный мир в сочетании с революцией свободного рынка вполне может обеспечить обещанные 7% ВВП роста в начале 2020-х.

Джеймс Брук, atlanticcouncil.org (перевод — «Новое время»)