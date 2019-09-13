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За один день в инициативную группу Николая Статкевича записались 70 человек

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  • 13.09.2019, 10:44
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За один день в инициативную группу Николая Статкевича записались 70 человек

В Минске прошли два пикета «Народной Грамады» по сбору подписей.

12 сентября в Минске прошли два пикета «Народной Грамады» по сбору подписей. Главные лозунги на пикетах по сору подписей: «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич – наш президент».

На пикете по сбору подписей можно было записаться в инициативную группу кандидата в президенты от БНК Николая Статкевича. Этим воспользовались 70 человек. Один изъявил желание вступить в партию, сообщает сайт hramada.org.

13 сентября пикет будет возле Комаровского рынка с 11 часов до вечера.

«Народная Грамада» приглашает всех, кого не устраивает ситуация в стране.


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