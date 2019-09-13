Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу 1 13.09.2019, 10:48

Арина Соболенко

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В 1/8 финала она разгромила латвийку Елену Остапенко.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13 ВТА) в двух партиях обыграла латвийку Елену Остапенко (75) в матче 1/8 финала турнира в китайском Чжэнчжоу — 6:1, 6:2. Встреча длилась 57 минут, сообщает "Прессбол".

А.Соболенко (Беларусь) — Е.Остапенко (Латвия) — 6:1, 6:2

В следующем круге Соболенко померится силами с хорваткой Петрой Мартич (23), которая, в свою очередь, одолела в трех сетах француженку Фиону Ферро (61) — 3:6, 6:1, 6:2.