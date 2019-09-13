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Видеофакт: Олег Сенцов сжег свою тюремную робу

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  • 13.09.2019, 10:58
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Видеофакт: Олег Сенцов сжег свою тюремную робу
Олег Сенцов
Фото: Getty Images

Украинский режиссер заявил, что для него это самая ненавистная вещь на свете.

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов, который провел пять лет в российских тюрьмах, сжег свою тюремную форму.

"Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу", - сказал Сенцов на видео, которое появилось на его странице в "Фейсбуке".

Олег Сенцов облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Сожжение формы он сопроводил словами "гори в аду".


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