Гомельские школьники сняли на видео, как учительница угрожает убить ученика партой 37 13.09.2019, 17:42

3,951

Также преподаватель использовала нецензурную лексику.

В интернете появилось видео, которое записали ученики четвертого класса школы №15 Гомеля. На нем учительница ведет себя шокирующе: кричит на учеников и матерится.

Запись опубликовал портал Gomel.today.

Из слов учительницы можно понять, что она несла парту, а ученик то ли сказал что-то не то, то ли засмеялся. После чего преподаватель набросилась на него с криками «Закрой рот!» и обматерила.

Таким образом женщина хотела научить детей уважению.

«Пока не будет уважения, не будет никакого русского языка. Уважение важнее русского!» — сказала учительница.