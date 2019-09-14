Виктор Марчик: Много интересного услышал от людей на пикетах по сбору подписей 14.09.2019, 11:40

Люди приходят к стендам с национальной символикой целыми деревнями.

Виктор Марчик принимает участие в «парламентской кампании» кампании в Слонимском избирательном округе №58. Каждый день пикеты по сбору подписей за него проходят в разных наседенных пунктах. Виктор рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси», что говорят люди, которые ставят за него подписи:

- Много чего мы интересного услышали. Вообще-то люди уже совсем не верят ни властям, ни тому, что они говорят. Вот у нас был случай, подошла на пикет бабушка 88 лет. Рассказывала много интересного, и в том числе, она сказала, что после войны жить было лучше, чем мы живем сейчас. Много людей подходят, в деревнях небольшие митинги собираем.

Люди прекрасно понимают, что выборов у нас нет, говорят, что вряд–ли я пройду. Я говорю, что прекрасно это знаю, но подписи нужны, чтобы мы могли еще месяц быть на улицах. Понятно, что если уже есть тут человек, которого назначила власть, то он и будет. Но, если мы не будем принимать участие в кампании, если не будет альтернативы, тогда им не будет смысла подтасовывать, еще что-то делать. И тогда, фактически, они проведут «честные» выборы, и мы не сможем доказать, что была какая-то фальсификация. Надо показывать, что есть альтернатива.

Многие люди рассказывают о своих проблемах, общаются. Вот только что к нам подходил инвалид, у которого было два инсульта, рассказал, что ему дали только вторую группу, хотя 80% людей с его диагнозами попросту не выживают. Дали коляску ему бесплатно, а некая государственная структура хотела за эту коляску получить 20% стоимости. Понятно было из рассказа этого человека, что государственные структуры относятся к инвалидам не по-человечески, без совести. Вот такие истории рассказывают люди.

Вообще разные люди ставят подписи - и молодые, и пожилые, среднего возраста.

Сегодня, 14 сентября, пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей пройдут в следующих местах:

Минск

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 17.00 — 19.00,

Перекресток улиц Уральская и Фроликова: 11.00 — 17.00,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 16.00,

Улица Кальварийская, 24 гипермаркет «Корона»: 16.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Проспект Независимости, 15: 12:00 — 16:00

Брест

Улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00

Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.