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Ученые обнаружили в Арктике оазисы ромашек и одуванчиков

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  • 14.09.2019, 12:45
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Ученые обнаружили в Арктике оазисы ромашек и одуванчиков

Что это значит?

Ученые из Томска в ходе исследования Арктики выявили там оазисы из ромашек и одуванчиков. Соответствующая находка исследователями сделана во время экспедиции на Ямал. В зонах, где наблюдается активное таяние мерзлоты, впервые удалось обнаружить зеленые оазисы, пишет lenta.ua.

В последних фиксируется продуктивность биосистем, которая для тундры является аномальной. Причиной такой вспышки жизни в Арктике ученые считают вытаивание подземного льда, что сопровождалось протекающим неравномерно процессом проседания почвы.

Сперва это отразилось в появлении бугров, покрытых травами и цветами, а затем там стартовало прорастание разносимых животными и ветром семян не только одуванчиков и ромашек, но также злаков, полыни и ивы. Спустя время это привлекло дождевых червей, помогающих в формировании гумусового слоя, что обеспечивает еще большую плодородность почвы.

Обнаруженный учеными феномен указывает в пользу того, что даже при условиях непродолжительного вегетационного периода имеется возможность получать неплохой урожай кустарников и травы, задействуя их в качестве корма.


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