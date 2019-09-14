Ученые обнаружили в Арктике оазисы ромашек и одуванчиков 4 14.09.2019, 12:45

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Что это значит?

Ученые из Томска в ходе исследования Арктики выявили там оазисы из ромашек и одуванчиков. Соответствующая находка исследователями сделана во время экспедиции на Ямал. В зонах, где наблюдается активное таяние мерзлоты, впервые удалось обнаружить зеленые оазисы, пишет lenta.ua.

В последних фиксируется продуктивность биосистем, которая для тундры является аномальной. Причиной такой вспышки жизни в Арктике ученые считают вытаивание подземного льда, что сопровождалось протекающим неравномерно процессом проседания почвы.

Сперва это отразилось в появлении бугров, покрытых травами и цветами, а затем там стартовало прорастание разносимых животными и ветром семян не только одуванчиков и ромашек, но также злаков, полыни и ивы. Спустя время это привлекло дождевых червей, помогающих в формировании гумусового слоя, что обеспечивает еще большую плодородность почвы.

Обнаруженный учеными феномен указывает в пользу того, что даже при условиях непродолжительного вегетационного периода имеется возможность получать неплохой урожай кустарников и травы, задействуя их в качестве корма.