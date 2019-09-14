Фискальный «рай» в Беларуси откладывается 1 Сергей Варивода

14.09.2019, 14:00

1,652

Фото: tut.by

Что таит в себе новый Налоговый кодекс.

В Программе деятельности правительства Республики Беларусь на 2019-2020 годы определен «потолок» налоговой нагрузки на экономику в размере 26% ВВП. Под выполнение этой задачи и был реформирован Налоговый кодекс страны, новая редакция которого вступила в силу с 1 января 2019 года.

Стал ли Налоговый кодекс проще и понятнее, судить не берусь. Дело вкуса.

Настораживает другое: фискальная нагрузка в экономике не только не снижается, но становится все менее адекватной возможностям реального сектора. Поэтому часть этого самого сектора сидит на игле многочисленных налоговых и не только льгот, а не имеющие доступа к кормушке фискального рая дрейфуют в серую зону или сопредельные юрисдикции.

Обратимся к цифрам. По данным Белстата, ВВП страны в первом полугодии составил 60,31 млрд рублей. Минфин отчитался об исполнении консолидированного бюджета за полугодие по доходам в размере 18,738 млрд рублей. При этом налоговые поступления составили 82,8%, а неналоговые доходы еще 13,3% доходов бюджета.

Несложный анализ данных все того же Минфина показывает, доля доходов консолидированного бюджета в ВВП не только не снизилась, но и продолжает расти.

Формально показатель налоговой нагрузки на экономику удержался в пределах таргета и составил 25,73% ВВП. Однако резкое увеличение собираемости квазифискальных платежей (+12,63%) в целом и привело к увеличению фискальных изъятий из экономики.

О причинах роста фискальной нагрузки госорганы умалчивают. На мой взгляд, на этапе налоговой «реформы» фискальщики переиграли бизнес в части выхолащивания расходов, относимых на затраты, а также научились перекрывать фискальные лазейки и туже затянули петлю административно-уголовной ответственности на шее вчерашних «оптимизаторов». Пятьдесят оттенков серого остались только в кино.

За рамками удерживаемого в плановых пределах показателя чисто налоговой нагрузки стыдливо прячется и неприлично большая сумма квазифискальных платежей, которые для статистики вроде как и не налоги, а по факту платить надо. Кроме хорошо известных платежей в ФСЗН, сюда можно смело отнести арендную плату за землю, плату за право аренды земельного участка, платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки (Указ № 313), платежи в пользу органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий согласно постановлению Совмина №49.

Практики знают, что «несть им числа», большим и маленьким. И что хуже всего, на подобные платежи не распространяются общие принципы налогового законодательства и «пряники для бизнеса», вроде моратория на повышение налоговых ставок. Например, повышение платы в пользу государственного оператора за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки сразу на 300% согласно постановлению Совмина №979 было бы в принципе невозможно, если бы плательщики имели дело с отчислениями в бюджет, а уже бюджет финансировал расходы госоператора на утилизацию отходов.

По всей видимости, подобные платежи и составляют львиную долю той самой неналоговой части доходов бюджета. Если это так, то реальная нагрузка на экономику составляет уже 29,87% ВВП (!). И это без учета взносов в ФСЗН.

Сомневаюсь, что экономика под таким фискальным давлением может генерировать экономический рост. Ну разве что за счет долговых источников и при поддержке самого бюджета. Кстати, по данным Национального банка, доля инвестиций в ВВП в первом полугодии и составила всего 19,8% при необходимом для уверенного экономического роста уровне не ниже 25%.

Не только ради статистики и праздного интереса и мы посчитали в управляемых микро- и малых организациях свои потери на уплату налогов и иных обязательных платежей в первой половине 2019 года.

В составе налоговых платежей мы учитывали: НДС, налог на прибыль, утилизационный сбор, подоходный налог, налог на недвижимость, иные налоги, сборы, пошлины согласно Налоговому кодексу.

В составе квазиналоговых платежей учитывались: арендная плата за землю, плата за право аренды земельного участка, взносы в ФСЗН и платежи в Белгосстрах, оплата за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки, плата за размещение наружной рекламы, таможенные и иные государственные пошлины, плата за электронные госуслуги.

В целом по многопрофильной организации показатель отношения сумм уплаченных налоговых платежей к валовому доходу сложился в размере 44,48%. Квазиналоговые платежи, причем не претендующие на их полноту, дали прибавку еще в 6,69%. Итого – 51,17%!

При этом у организаций, осуществляющих оптовую или розничную торговлю, показатель фискальной нагрузки оказался самым высоким и достигает двух третей валового дохода. А вы спрашиваете, почему у нас все так дорого…

Как следствие, у типичного субъекта хозяйствования, не пользующегося льготными режимами, сумма обязательных платежей оказалась существенно выше прибыли компании и фонда оплаты труда ее сотрудников.

Дальнейшие шаги по совершенствованию налоговой системы, на мой взгляд, необходимо делать в том числе в части интеграции в Налоговый кодекс квазифискальных платежей. А те, которые невозможно интегрировать, следует привести в соответствие с общими принципами налогообложения. А еще лучше, решительно сократить.

К чему, например, параллельная фискальная деятельность Минфина и Госкомимущества (местных органов власти) в части взимания платежей за пользование земельными участками? Ведь на практике арендные отношения между государством и землепользователем не являются гражданско-правовыми, а пронизаны фискальным духом: от размера и ответственности за неуплату до единой налоговой (!) декларации по налогу на землю и арендной плате.

Ответ очевиден и прост. Часть фискальной нагрузки не просто выведена за пределы налогового законодательства, но крайне несправедливо распределена за этими пределами. Например, в части платежей за право аренды все тех же земельных участков, взимаемых наряду с арендной платой в течение всего периода аренды, льготами повально пользуются не только государственные организации (кроме строящих АЗС), но и значительное количество частных.

Очевидно одно, фискальный рай для избранных не в состоянии обеспечить дальнейший рост экономики. Нужна фискальная реформа построенная на других принципах. Например, на принципе распределения всех видов ресурсов в экономике в пользу более эффективных предприятий.

В фискальный рай я уже точно не попаду, но и в фискальном аду прозябать не хочется.

Сергей Варивода, zautra.by