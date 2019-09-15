Минобороны Беларуси: На учении «Щит Союза» отработали уничтожение условного противника 11 15.09.2019, 13:48

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Белорусско-российские военные учения проходят с 13 сентября.

Белорусские механизированные и артиллерийские подразделения сегодня на оперативном учении Беларуси и России "Щит Союза - 2019" выполнили задачи по уничтожению условного противника, сообщили БелТА в Министерстве обороны.

Батальонная тактическая группа 19-й отдельной механизированной бригады заняла первый рубеж маневренной обороны и выполнила задачи по ведению оборонительного боя с условным противником в передовой полосе обороны.

Далее артиллерийские подразделения 19-й и 120-й механизированных бригад в составе двух батарей 2С1 и минометного взвода при выполнении задач поразили огнем командные пункты, живую силу и технику условного противника, тем самым не дав ему закрепиться на занятых рубежах.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие показали хороший уровень профессиональной подготовки и слаженность подразделений. Личный состав действовал решительно и с поставленными задачами справился успешно, говорят в ведомстве.

Кроме того, белорусы справились с заданием по авиационной поддержке обороняющихся войск в условиях помех спутниковой системы навигации и при полном отсутствии световых ориентиров на земле. Это экзамен для боевой авиации и возможность усовершенствовать свои практические навыки при совместных действиях с российскими экипажами. Для выполнения задачи было задействовано звено штурмовиков Су-25. Экипажи самолетов для поражения применяли авиационные бомбы весом в 250 кг и неуправляемые авиационные ракеты различного типа.

Как сообщалось, учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.