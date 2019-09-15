«Ядро не удалось запустить»: CNBC рассказал правду о российском «Буревестнике» 1 15.09.2019, 17:01

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Мнение американской разведки.

Несмотря на множество неудачных испытаний, российская крылатая ракета с ядерным двигателем будет поставлена на вооружение в течение следующих шести лет – немного раньше по сравнению с прежними прогнозами. К такому выводу пришла американская разведка, сообщает сайт newsader.com со ссылкой на CNBC.

Информация была обнародована спустя месяц после аварии в Архангельской области. По данным спецслужб США, взрыв произошел в результате попытки поднять со дна моря ракету, участвовавшую в одном из прежних тестов. Речь идет о разработке "Буревестник", известной также как Skyfall, согласно классификации НАТО.

По данным Вашингтона, в этом году ракету тестировали один раз. До этого оружие испытывалось четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Все эти случаи приводили к аварии. Самый долгий испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела 32 километра, прежде чем потеряла контроль и рухнула. Самое короткое испытание длилось четыре секунды: ракета преодолела 8 километров.

"Испытания, по всей видимости, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, оружие не смогло выполнить полет с неопределенной дальностью, которым хвастался Путин", – говорится в публикации.

Несмотря на то, что в марте прошлого года президент России Путин представил "Буревестник" как уже поставленную на вооружение разработку, CNBC ранее сообщал о том, что программа далека от завершения. Однако, вопреки многочисленным неудачам, Кремль, по мнению экспертов по национальной безопасности, не намерен останавливать данный проект.

"Россия привержена огромным инвестициям в новые системы, подобные этой, для преодоления противоракетной обороны США. Мы имеем дело с гонкой вооружений", – констатировал Джеффри Льюис, эксперт по ядерному оружию в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее. По его словам, "личная дружба Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы". "Что бы ни говорили оба лидера, военные США и России тратят миллиарды на новое ядерное оружие, нацеленное друг против друга", – приводит его слова телеканал.

Эксперт по нераспространению ядерного оружия Джошуа Поллак назвал стратегию Путина "излишней" и предположил, что для разработки "экзотических новых технологий", подобной Skyfall, обычно требуется много времени.

"Почти все продемонстрированные им образцы так или иначе предназначены для преодоления или обхода противоракетной обороны США. Их нынешнее поколение МБР может без труда справиться с этой задачей, – сказал Поллак в беседе с CNBC. – Однако, возможно, он предвидит следующее поколение оборонных технологий и пытается опередить их".

Минобороны России заявляло о том, что 8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые рассказали об испытании ядерного устройства. Эксперты и представители разведки США заявили о том, что Россия испытывала под Северодвинском крылатую ракету с ядерным двигателем. США закрыли аналогичный проект еще в 1960-е годы из-за его неэффективности и высокой радиационной опасности как для самих испытателей, так и для окружающей среды в целом.